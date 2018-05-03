Из дюжины медалей — пять золотых: итоги выступления российских борцов после трёх дней домашнего ЧЕ

В Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе. По итогам трёх дней российские спортсмены выиграли 12 медалей, из них пять оказались золотыми. Победы одержали Артём Сурков, Адам Курак, Сергей Емелин, Роман Власов и Анастасия Братчикова. До конца турнира будут разыграны ещё пять комплектов наград среди девушек и десять — среди представителей вольного стиля борьбы.

Чемпионат Европы по борьбе в Каспийске прошёл свой экватор. Любителей этого вида спорта ждал приятный сюрприз: в то время как во многих единоборствах существует тенденция на сокращение весовых категорий, на европейском чемпионате произошло их расширение. В каждом виде борьбы — греко-римской, вольной и женской — теперь не восемь весовых категорий, а десять. Так что по итогам трёх дней турнира разыгранными оказались целых 15 комплектов наград.

В греко-римской борьбе все победители и призёры уже определены. Сборная России выиграла семь медалей из десяти возможных, и четыре из них оказались золотыми — ни одна другая страна не приблизилась к такому результату. Год назад на чемпионате Европы в Нови-Саде российским «классикам» покорилось всего одно золото, обладателем которого был Артём Сурков. Как раз он и стал одним из триумфаторов турнира в Каспийске.

Также по теме «Будем рады видеть давних добрых друзей»: украинские борцы приедут на ЧЕ в Россию, несмотря на запрет Сборная Украины приедет на чемпионат Европы по борьбе в Каспийске, несмотря на существующий в стране запрет принимать участие в...

Уроженец Саранска несколько последних лет считается одним из сильнейших борцов в весе до 66 и 67 кг. В прошлом сезоне Сурков стал бронзовым призёром чемпионата мира, уступив только южнокорейцу Рю Хан Су. На европейской же арене 24-летнему россиянину равных как не было, так и нет. Сурков выиграл три схватки на предварительной стадии, а в финале победил на туше грузина Шмаги Болквадзе, обладателя бронзовой олимпийской медали 2016 года.

Сразу же после победы Сурков побежал на трибуну болеть за опытного красноярского борца Адама Курака в финале весовой категории до 72 кг. Свой первый титул чемпиона Европы 32-летний спортсмен завоевал ещё в 2014 году, победив в финале азербайджанца Расула Чунаева. Этот же самый боец противостоял Кураку и в Каспийске. Поначалу бой складывался не в пользу россиянина — он проигрывал со счётом 0:5. Но всё-таки Курак смог одержать победу, набрав девять баллов подряд.

Точно такой же спортивный подвиг совершил и Сергей Емелин в финале весовой категории до 60 кг. Он тоже значительно уступал азербайджанцу Мураду Мамедову, но сумел взять верх с разницей в один балл. Для 22-летнего уроженца Саранска это первый успех на официальных международных турнирах. В 2018 году Емелин не потерпел ни одного поражения.

Редкий турнир по греко-римской борьбе обходится без победы Романа Власова. Двукратный олимпийский чемпион не подвёл на домашнем чемпионате Европы в Каспийске. Во всех своих четырёх схватках уроженец Новосибирска проиграл соперникам всего одно очко. Произошло это в финальном поединке с сербом Виктором Немешем, который выиграл чемпионат мира в прошлом году, пока Власов пытался покорить более тяжёлую весовую категорию. Российский борец выиграл европейское первенство в третий раз за карьеру — в прошлом он побеждал на этих турнирах в 2012 и 2013 годах.

Не хватило немного до золота двум российским спортсменам — Бекхану Оздоеву и Виталию Щуру. Для Оздоева турнир в Каспийске был первым за два года после тяжёлой травмы. Он дошёл до финала, пройдя в числе прочих действующего вице-чемпиона мира Дениса Кудлу из Германии. В решающей схватке Оздоев уступил грузину Роберту Коблиашвили со счётом 2:3.

Виталий Щур добился максимального успеха, который только возможен в самой тяжёлой весовой категории до 130 кг. В ней сейчас безраздельно властвует турок Рыза Каяалп. Российский борец добрался до финала и уступил в нём действующему чемпиону мира со счётом 1:2, став единственным, кто смог против него совершить хоть какое-то результативное действие.

Седьмую медаль для сборной России добыл Заур Кабалоев в весовой категории до 63 кг. Он проиграл в полуфинале румыну Михаю Михуту, но сумел реабилитироваться в схватке за бронзу, в которой не оставил шансов болгарину Николаю Вичеву — 9:0. Ещё три российских борца остались без наград — это Муса Евлоев, Рамазан Абачараев и Василий Топоев. Особенно обидно было за последнего. Топоев уверенно проводил полуфинальную схватку с Эльданизом Азизли и даже продемонстрировал невероятный красоты бросок, но всё-таки уступил и не смог потом собраться в матче за бронзу.

Вслед за представителями греко-римской борьбы на ковёр вступили девушки. В третий день были разыграны награды в пяти весовых категориях, и в каждой из них россиянки поднимались на пьедестал почёта. Героиней дня стала Анастасия Братчикова. 29-летняя спортсменка защитила титул чемпионки Европы, поборов в финале француженку Кумбу Ларо — бронзового призёра чемпионата мира 2017 года, которой Братчикова как раз проиграла в Париже в утешительном турнире.

Серебряную медаль выиграла вернувшаяся в спорт после полуторагодичного перерыва Екатерина Букина. В финале весовой категории до 75 кг россиянка уступила турчанке Ясемин Адар, которая сейчас возглавляет рейтинги в самом тяжёлом весе. На Олимпиаде 2016 года Букина брала над ней верх, но с тех пор россиянка перенесла две операции, а Адар выигрывала один турнир за другим.

Оставшиеся медали, которые положили российские девушки в общую копилку, оказались бронзовыми. Милане Дадашевой не повезло оказаться в одной половине турнирной сетки с азербайджанкой Марией Стадник, которая каждый свой поединок выигрывала за явным преимуществом. В лучшем случае россиянка могла получить бронзу, и она добыла её, пройдя через утешительный турнир.

Непросто складывался чемпионат Европы и для ветерана российской сборной Марии Гуровой. Она уступила в первой же схватке белоруске Ирине Курачкиной. Но так как та дошла до финала, уроженка подмосковного Егорьевска получила шанс сразиться за бронзу и сполна им воспользовалась.

Золото в весе до 59 кг досталось представительнице Турции Элиф Жале Ешильырмак, которая ещё в 2009 году выигрывала бронзу чемпионата Европы в составе сборной России — тогда её звали Юлия Реквава. Турчанка обыграла в полуфинале бывшую соотечественницу Светлану Липатову, но при этом помогла ей выиграть бронзу — Липатова должна была бороться со шведкой Эммой Юханссон, но она в поединке с Ешильырмак получила травму и на ковёр не вернулась.

Также в третий день состоялись предварительные схватки во всех остальных пяти весовых категориях у женщин. В трёх из них у России уже точно будут медали — Стальвира Оршуш, Ирина Ологонова и Инна Тражукова вышли в финалы. Алёна Перепелкина ещё сможет побороться за бронзу, а Мария Кузнецова завершила выступления без наград.