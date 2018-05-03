Россиянка Братчикова стала чемпионкой Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 68 кг

Россиянка Анастасия Братчикова завоевала золото в весовой категории до 68 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

В финале Братчикова одержала победу над француженкой Кумбой Ларок. Бронзовые награды завоевали представительница Турции Бусе Тосун и австрийка Мартина Кюнц. Ранее сообщалось, что Мария Гурова и Милана Дадашева завоевали бронзовые награды ЧЕ по греко-римской борьбе.