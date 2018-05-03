Россиянки Гурова и Дадашева завоевали бронзовые награды ЧЕ по греко-римской борьбе

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Россиянки Мария Гурова и Милана Дадашева завоевали бронзовые медали в весовых категориях до 55 кг и до 50 кг соответственно на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

Гурова в поединке за бронзу победила представительницу Болгарии Эвелину Николову. Золото завоевала белоруска Ирина Курачкина, одержавшая победу над полькой Роксаной Засиной.

Дадашева нанесла поражение представительнице Белоруссии Ксении Станкевич. Победу в категории до 50 кг одержала спортсменка из Азербайджана Мария Стадник, поборовшая румынку Эмилию Вук.

Ранее сообщалось, что российский борец Адам Курак стал чемпионом Европы в весовой категории до 72 кг.

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