Россиянки Гурова и Дадашева завоевали бронзовые награды ЧЕ по греко-римской борьбе

Россиянки Мария Гурова и Милана Дадашева завоевали бронзовые медали в весовых категориях до 55 кг и до 50 кг соответственно на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

Гурова в поединке за бронзу победила представительницу Болгарии Эвелину Николову. Золото завоевала белоруска Ирина Курачкина, одержавшая победу над полькой Роксаной Засиной. Дадашева нанесла поражение представительнице Белоруссии Ксении Станкевич. Победу в категории до 50 кг одержала спортсменка из Азербайджана Мария Стадник, поборовшая румынку Эмилию Вук. Ранее сообщалось, что российский борец Адам Курак стал чемпионом Европы в весовой категории до 72 кг.