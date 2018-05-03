Россиянки Гурова и Дадашева завоевали бронзовые награды ЧЕ по греко-римской борьбе
Гурова в поединке за бронзу победила представительницу Болгарии Эвелину Николову. Золото завоевала белоруска Ирина Курачкина, одержавшая победу над полькой Роксаной Засиной.
Дадашева нанесла поражение представительнице Белоруссии Ксении Станкевич. Победу в категории до 50 кг одержала спортсменка из Азербайджана Мария Стадник, поборовшая румынку Эмилию Вук.
Ранее сообщалось, что российский борец Адам Курак стал чемпионом Европы в весовой категории до 72 кг.