Российский борец Курак стал чемпионом Европы в весовой категории до 72 кг

Россиянин Адам Курак завоевал золото в весовой категории до 72 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

В финале Курак одержал победу над азербайджанцем Расулом Чунаевым. Бронзовые награды завоевали венгр Балинт Корпаши и грузин Юри Ломадзе. Ранее сообщалось, что Артём Сурков стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.