Российский борец Курак стал чемпионом Европы в весовой категории до 72 кг

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Россиянин Адам Курак завоевал золото в весовой категории до 72 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

В финале Курак одержал победу над азербайджанцем Расулом Чунаевым.

Бронзовые награды завоевали венгр Балинт Корпаши и грузин Юри Ломадзе.

Ранее сообщалось, что Артём Сурков стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

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