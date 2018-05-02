Российский борец Курак стал чемпионом Европы в весовой категории до 72 кг
Россиянин Адам Курак завоевал золото в весовой категории до 72 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.
В финале Курак одержал победу над азербайджанцем Расулом Чунаевым.
Бронзовые награды завоевали венгр Балинт Корпаши и грузин Юри Ломадзе.
Ранее сообщалось, что Артём Сурков стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.
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