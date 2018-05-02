Россиянин Сурков стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг

Россиянин Артём Сурков завоевал золото в весовой категории до 67 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

В финальной схватке Сурков одержал победу над представителем Грузии Шмаги Болквадзе. Бронзовые награды завоевали турок Энес Башар и спортсмен из Армении Карен Асланян. Ранее сообщалось, что Сергей Емелин стал чемпионом Европы в весовой категории до 60 кг.