Российский борец Емелин стал чемпионом Европы в весовой категории до 60 кг

Россиянин Сергей Емелин завоевал золото в весовой категории до 60 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

В финале Емелин одержал победу над представителем Азербайджана Мурадом Маммадовым. Бронзовыми призёрами стали грузин Дато Чхартишвили и итальянец Джакопо Сандрон. Ранее сообщалось, что Бекхан Оздоев и Виталий Щур завоевали серебряные награды ЧЕ по греко-римской борьбе.