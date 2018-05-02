Российский борец Емелин стал чемпионом Европы в весовой категории до 60 кг
Россиянин Сергей Емелин завоевал золото в весовой категории до 60 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.
В финале Емелин одержал победу над представителем Азербайджана Мурадом Маммадовым.
Бронзовыми призёрами стали грузин Дато Чхартишвили и итальянец Джакопо Сандрон.
Ранее сообщалось, что Бекхан Оздоев и Виталий Щур завоевали серебряные награды ЧЕ по греко-римской борьбе.
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