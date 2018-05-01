Российский борец Власов стал чемпионом Европы в весовой категории до 77 кг
Россиянин Роман Власов завоевал золото в весовой категории до 77 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.
В финале Власов одержал победу над сербом Виктором Немешем.
Бронзовые награды завоевали венгр Тамаш Лоринц и азербайджанец Эльвин Мурсалиев.
Ранее сообщалось, что Заур Кабалоев завоевал бронзу ЧЕ по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг.
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