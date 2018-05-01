Российский борец Власов стал чемпионом Европы в весовой категории до 77 кг

Россиянин Роман Власов завоевал золото в весовой категории до 77 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

В финале Власов одержал победу над сербом Виктором Немешем. Бронзовые награды завоевали венгр Тамаш Лоринц и азербайджанец Эльвин Мурсалиев. Ранее сообщалось, что Заур Кабалоев завоевал бронзу ЧЕ по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг.