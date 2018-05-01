Россиянин Кабалоев завоевал бронзу ЧЕ по греко- римской борьбе в весовой категории до 63 кг
Россиянин Заур Кабалоев занял третье место в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. проходящем в Каспийске.
В поединке за бронзу Кабалоев одержал победу над болгарином Николаем Вичевым.
Золото завоевал румын Михай Михут, победивший норвежца Стига-Андре Берге.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил участников чемпионата Европы по спортивной борьбе с его открытием.
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