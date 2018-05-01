Россиянин Кабалоев завоевал бронзу ЧЕ по греко- римской борьбе в весовой категории до 63 кг

Россиянин Заур Кабалоев занял третье место в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. проходящем в Каспийске.

В поединке за бронзу Кабалоев одержал победу над болгарином Николаем Вичевым. Золото завоевал румын Михай Михут, победивший норвежца Стига-Андре Берге. Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил участников чемпионата Европы по спортивной борьбе с его открытием.