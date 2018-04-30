Путин поздравил участников чемпионата Европы по спортивной борьбе с его открытием

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей чемпионата Европы по спортивной борьбе с открытием турнира.

Соревнования принимает город Каспийск.

«Поздравляю вас с открытием в Каспийске чемпионата Европы по спортивной борьбе... с удовлетворением отмечу, что в России развитию спортивной борьбы уделяется большое внимание. Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся борцов, их вкладом в укрепление позиций этого зрелищного вида спорта в мире. И уверены, что нынешний чемпионат пройдёт на самом высоком уровне», — говорится в заявлении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Президент передал слова благодарности организатору турнира — международной федерации «Объединённый мир борьбы» — и её главе Ненаду Лалатовичу за принцип «спорт вне политики».

«Сегодня, как и во все времена, спорт должен объединять людей, вдохновлять на новые свершения. Желаю участникам успехов и удачи, а болельщикам — добрых, незабываемых впечатлений», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что сборная Украины прибыла в Каспийск для участия в ЧЕ по борьбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных