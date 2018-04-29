Сборная Украины прибыла в Каспийск для участия в ЧЕ по борьбе

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Сборная Украины по греко-римской борьбе прибыла в Каспийск для участия в чемпионате Европы.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

«Сегодня ночью рейсом из Стамбула в Махачкалу прилетели член исполкома UWW-Europe с Украины Дина Харенко и сборная украинских греко-римлян в полном составе», — заявил вице-президент UNW-Europe Георгий Брюсов.

Он отметил, что сборные Украины по женской и вольной борьбе также зарегистрированы для участия в чемпионате Европы и предоставили полётный план для встречи делегаций.

Ранее сообщалось, что Мамиашвили назвал «глупым шагом» запрет украинским борцам выступать на ЧЕ в Каспийске.

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