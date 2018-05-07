Тренерский штаб «Барселоны» организовал для футболистов чемпионский коридор после матча с «Реалом»

Тренерский штаб «Барселоны» организовал чемпионский коридор для футболистов команды после матча с мадридским «Реалом».

Об этом сообщает As.

«Мы семья. Они не захотели делать для нас коридор, я попросил это сделать наш штаб. Это был коридор из людей, которые заботятся о «Барселоне», — сказал защитник команды Жерар Пике.

«Реал» отказался участвовать в традиционной для Испании церемонии с коридором почёта для команды, которая стала чемпионом страны.

The coaching staff perform a guard of honor for the team

👏👏

🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/ypHdltokGa — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 6 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» сыграли вничью в матче 36-го тура Примеры.