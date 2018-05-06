«Наполи» упустил победу в матче с «Торино» в итальянской Серии А

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«Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счётом 2:2.

Голы в составе неаполитанской команды забили полузащитники Дрис Мертенс и Марек Гамшик. Туринцы ответили мячами Даниэле Базелли и Лоренцо Де Сильвестри.

На два тура до окончания чемпионата Италии «Наполи» идёт на второй позиции в турнирной таблице и отстаёт от идущего на первом месте «Ювентуса» на шесть очков, «Торино» располагается на десятой строчке.

В других матчах дня «Фиорентина» в гостях обыграла «Дженоа» (3:2), а «Лацио» и «Аталанта» разошлись миром (1:1).

Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Удинезе» в матче 36-го тура Серии А.

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