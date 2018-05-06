«Челси» победил «Ливерпуль» в матче АПЛ
Лондонский «Челси» одержал победу с минимальным счётом над «Ливерпулем» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Единственный гол во встрече забил нападающий Оливье Жиру.
Подопечные Антонио Конте набрали 69 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, мерсисайдцы располагаются на третьей позиции с 72 баллами.
Ранее сообщалось, что футбольному клубу «Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок АПЛ.
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