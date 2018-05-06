Футбольному клубу «Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок АПЛ
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 0:0.
После игры произошла церемония вручения чемпионского кубка АПЛ «Манчестер Сити». Клуб в пятый раз стал чемпионом Англии по футболу.
Ранее АПЛ опубликовала шесть претендентов на звание лучшего футболиста сезона-2017/18.
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