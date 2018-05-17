Пожар на трибунах, дубль Гризманна и слёзы Пайета: как «Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы

Мадридский «Атлетико» стал победителем Лиги Европы в сезоне 2017/18. В финальном матче в Лионе подопечные Диего Симеоне разгромили французский «Марсель» со счётом 3:0. Лидер испанской команды Антуан Гризманн оформил дубль и поддержал капитана марсельцев Димитри Пайета, в слезах покидавшего поле из-за травмы. О главных событиях финала Лиги Европы — в материале RT.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы чуть ли не во всём ассоциировался с Францией. Проходил матч в одном из крупнейших городов страны — Лионе, играла французская команда «Марсель», а лидер второго финалиста «Атлетико» — француз Антуан Гризманн. Форвард даже родился недалеко от места проведения матча и собирался привезти на него всю родню, живущую поблизости.

В финале могло бы даже состояться противостояние французских тренеров, если бы «Арсенал» Арсена Венгера выбил на более ранней стадии «Атлетико». Но испанский клуб был безусловным фаворитом турнира с самого старта плей-офф и остался им до конца.

И это в какой-то степени парадоксально. Мадридцы входят в узкий круг европейских грандов, регулярно играют в Лиге чемпионов, способны заманить к себе любую звезду футбола или, наоборот, выгодно продать своих игроков. Но они уже очень давно не подкрепляли свой высокий статус трофеями. В последний раз подопечные Диего Симеоне праздновали успех в 2014 году, когда сенсационно выиграли чемпионат Испании, а затем и Суперкубок страны. Прервать четырёхлетнюю засуху победой в Лиге Европы для них было делом чести.

«Марсель» тоже давно не выигрывал титулы, но для более скромной французской команды это простительно — во всех национальных турнирах побеждает ПСЖ, а на европейской арене конкуренты слишком сильны. Для французов успех в Лиге Европы был особенно важен — помимо престижного титула, они могли обеспечить себе путёвку в Лигу чемпионов. Её можно выиграть и в Лиге-1, но болельщикам было бы приятней пережить два праздничных события в один вечер.

В начале финальной встречи стадион «Стад де Люмьер» погрузился в дымовую завесу — фанаты «Марселя» настолько массово жгли фаеры, будто на них нет никакого запрета.

Болельщики, с одной стороны, хотели создать красочную атмосферу на трибунах, а с другой — перекрыть обзор Диего Симеоне. Главный тренер «Атлетико» мог смотреть на игру только с VIP-трибуны, и оттуда разглядеть что-то сквозь густой туман было невозможно.

Marseille fans at the Europa League Final tonight🔥🔥 pic.twitter.com/aokQJmH3eE — Football Away Days (@AwayDays_) 16 мая 2018 г.

Так что аргентинский наставник вряд ли хорошо рассмотрел первый опасный момент у ворот его подопечных. Капитан «Марселя» Димитри Пайет двумя пасами организовал прекрасную контратаку, завершать которую должен был Валер Жермен, но нападающий пробил чуть выше ворот. Далее Пайет показал, насколько могут быть опасными стандарты в его исполнении, но и здесь его партнёры пока не размялись достаточно, чтобы довести дело до конца.

Команда «Атлетико» поначалу разочаровывала толпу своих фанатов, разукрасивших трибуны в красно-белые цвета. За полтайма они не создали ничего опасного у противоположных ворот. Когда уже казалось, что испанцев зря считали безусловным фаворитом, они всё-таки показали класс. Ведь фаворит — это не только та команда, которая безостановочно атакует, но и та, которая жестоко наказывает за любые ошибки.

Одну такую сотворил полузащитник Андре-Франк Ангисса. Он хотел одним касанием продолжить пас от голкипера Стива Манданда, но вместо этого передал мяч Гризманну. Французу оставалось только немного ускориться и обманным ударом переиграть нигерийского вратаря. На 21-й минуте «Атлетико» повёл в счёте.

Невольно Гризманн стал героем ещё одного важного эпизода, случившегося в первом тайме. На исходе получаса игры Димитри Пайет получил травму, из-за которой вынужден был покинуть поле. Его слёзы тронули болельщиков обеих команд, и поддержать полузащитника побежал именно Гризманн — хотя в тот вечер игроки были соперниками, они собирались вместе сыграть на чемпионате мира за сборную Франции. Теперь такой возможности наверняка не будет.

Кураж, с которым «Марсель» начинал финал, разом исчез. Обычно «Атлетико», поведя в счёте, выстраивает оборону так, чтобы соперник не думал об ответном голе. Но в этот раз это даже не понадобилось — французская команда словно решила пораньше закончить первый тайм. Подопечные Руди Гарсии едва не сломались окончательно, когда подозрение на травму появилось и у полузащитника Флорьяна Товена. К счастью, ему замена не понадобилась.

После перерыва футболисты «Марселя» вернулись на поле такими же поникшими. Испанский клуб этим быстро воспользовался — Коке передал мяч на ход Гризманну, и француз ловким движением перебросил Манданда на подходе к воротам. Мокрый от дождя мяч неспешно влетел в сетку.

Попытка возродить интригу была всего одна — когда матч близился к завершению. Вышедший на замену Константинос Митроглу пробил головой по воротам «Атлетико», и голкипер Ян Облак никак не успевал парировать удар. Но мяч отскочил от штанги обратно в поле. Испанцам после такой дерзости захотелось довести дело до разгрома.

Ещё одна зрячая передача Коке нашла капитана команды Габи, и было довольно символично, что именно он, воспитанник и легенда клуба, забил третий мяч. «Атлетико» выиграл Лигу Европы и обрёл ценный опыт побед в финалах европейских турниров. В следующем сезоне мадридцы постараются взять новую лигочемпионскую высоту.