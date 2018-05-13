Армейское наступление: ЦСКА опережает «Спартак» в споре за серебро, «Тосно» теряет место в Премьер-лиге

В чемпионате России по футболу одновременно проходят все восемь матчей заключительного, 30-го тура. «Спартак» по итогам дерби с «Динамо» постарается сохранить второе место, а ЦСКА в случае победы над «Анжи» может отобрать у прошлогоднего чемпиона серебро. В то же время клуб из Махачкалы заочно борется с «Тосно» за выживание в Премьер-лиге. Обладателям Кубка России будет противостоять «Уфа», которая впервые в своей истории может пробиться в Лигу Европы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию последнего тура РФПЛ.

РИА Новости

© Владимир Федоренко