Армейское наступление: ЦСКА опережает «Спартак» в споре за серебро, «Тосно» теряет место в Премьер-лиге
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
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13 мая 2018
Матч «Амкара» и «Ахмата» остаётся единственным, в котором нет забитых мячей.
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А «Анжи» отметился опаснейшим ударом в перекладину. Владимир Полуяхтов чуть не сравнял счёт. Если ЦСКА пропустит, то лишится серебра. Пропускать никак нельзя!
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6:0 в пользу «Зенита»! Это покер Ерохина! Но поздно разыгрались петербуржцы, на четвёртое место они уже никак не выйдут.
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«Локомотив» уже не создаёт моментов в матче с «Арсеналом». Чемпионам можно и расслабиться.
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Массимо Каррера идёт ва-банк и выпускает вместо центрального защитника Максимовича полузащитника Фернандо.
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Интересно, что если «Амкар» обыграет «Ахмат», то «Урал» оказывается в зоне стыковых матчей. А пока что именно пермяки «претендуют» на сокращённый отпуск и встречи с командой ФНЛ.
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А у «Динамо» Фёдор Черных выходит вместо Панченко.
63` Первая замена от Дмитрия Хохлова - вместо 8. Кирилла Панченко выходит 13. Фёдор Черных #СпартакДинамо— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 13 мая 2018 г.
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«Спартак» атакует уже всей командой. Красно-белым теперь необходима победа!
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Михаил Лысов и Мацей Рыбус будут стараться добыть для «Локомотива» первую победу в статусе чемпиона. Они заменили Бориса Ротенберга и Виталия Денисова.
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Г-О-О-О-Л!!! ЦСКА выходит вперёд в матче с «Анжи»! Витиньо из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол! Красно-синие возвращаются на второе место!
ГООООООЛ!!! ВИТИНЬОООО!!! 2:1! #ЦСКАанжиpic.twitter.com/1ZTy5UtFHC— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 мая 2018 г.
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