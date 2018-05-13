Армейское наступление: ЦСКА опережает «Спартак» в споре за серебро, «Тосно» теряет место в Премьер-лиге

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Владимир Зайвый, Борислав Головин
В чемпионате России по футболу одновременно проходят все восемь матчей заключительного, 30-го тура. «Спартак» по итогам дерби с «Динамо» постарается сохранить второе место, а ЦСКА в случае победы над «Анжи» может отобрать у прошлогоднего чемпиона серебро. В то же время клуб из Махачкалы заочно борется с «Тосно» за выживание в Премьер-лиге. Обладателям Кубка России будет противостоять «Уфа», которая впервые в своей истории может пробиться в Лигу Европы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию последнего тура РФПЛ.
ЦСКА опережает «Спартак» в споре за серебро, а «Тосно» теряет место в Премьер-лиге
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко
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  • 13 мая 2018

    Матч «Амкара» и «Ахмата» остаётся единственным, в котором нет забитых мячей.

  • А «Анжи» отметился опаснейшим ударом в перекладину. Владимир Полуяхтов чуть не сравнял счёт. Если ЦСКА пропустит, то лишится серебра. Пропускать никак нельзя!

  • 6:0 в пользу «Зенита»! Это покер Ерохина! Но поздно разыгрались петербуржцы, на четвёртое место они уже никак не выйдут.

  • «Локомотив» уже не создаёт моментов в матче с «Арсеналом». Чемпионам можно и расслабиться.

  • Массимо Каррера идёт ва-банк и выпускает вместо центрального защитника Максимовича полузащитника Фернандо.

  • Интересно, что если «Амкар» обыграет «Ахмат», то «Урал» оказывается в зоне стыковых матчей. А пока что именно пермяки «претендуют» на сокращённый отпуск и встречи с командой ФНЛ.

  • А у «Динамо» Фёдор Черных выходит вместо Панченко.

  • «Спартак» атакует уже всей командой. Красно-белым теперь необходима победа!

  • Михаил Лысов и Мацей Рыбус будут стараться добыть для «Локомотива» первую победу в статусе чемпиона. Они заменили Бориса Ротенберга и Виталия Денисова.

  • Г-О-О-О-Л!!! ЦСКА выходит вперёд в матче с «Анжи»! Витиньо из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол! Красно-синие возвращаются на второе место! 

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