«В Петербурге я бегал за общество «Локомотив»: Геркус о своей юности, спорах с Сёминым и планах на Лигу чемпионов

«Локомотив» может построить крышу над своим стадионом уже через три года. Об этом в интервью RT сообщил президент клуба Илья Геркус. Он уверен, что команда во время реконструкции не будет покидать Черкизово на длительный срок. Также функционер заявил о желании сыграть в «Лужниках» с кем-то из грандов европейского футбола, рассказал о спорах с главным тренером Юрием Сёминым, а также вспомнил, что в молодости занимался лёгкой атлетикой и выступал за общество «Локомотив» в Санкт-Петербурге.

«Локомотив» является одним из самых эффективных клубов»

— Когда «Локомотив» в следующий раз может рассчитывать на чемпионство?

— Конкретно ничего сказать не могу, но совершенно точно раньше чем через 14 лет.

— В течение предыдущего сезона вы несколько осторожничали с прогнозами, говорили, что «Локомотив» обеспечил себе место в пятёрке, когда он шёл на первом месте. В следующем сезоне будете придерживаться той же тактики и не станете давать прогнозов?

— Осторожность — хорошее качество. В то же время нужно быть уверенным, что мы можем играть на пределе своих возможностей и добиваться высокого результата.

— Чёткие задачи уже поставлены, или вы собираетесь сделать это в ближайшее время?

— Такой большой клуб, как «Локомотив», всегда ставит перед собой самые высокие цели. Но в чемпионате играют сильнейшие команды: «Спартак», ЦСКА и «Зенит», поэтому говорить о первом месте в турнирной таблице на постоянной основе было бы неправильно и достаточно рискованно. Надо быть реалистами и понимать, что каждый из перечисленных мной соперников может достойно себя проявить. Поэтому наша цель — быть в призёрах.

— С такими задачами бюджет также играет не последнюю роль…

— Безусловно. В этом и заключается наша задача как футбольных менеджеров: эффективно тратить доступные средства, приобретать футболистов, которые внесут в игру команды качество, а также оберегать атмосферу, которая приведёт «Локомотив» к победам.

— Многие говорили, что в этом сезоне «Локомотив» стал примером того, что бюджет клуба всё-таки играет не главную роль. Вы с этим согласны?

— Абсолютно. Поэтому «Локомотив» и является одним из самых эффективных клубов.

— Кто-то скажет, и эффектных…

— Судя по последнему матчу, да, и эффектных. Если судить по нашим играм с лидерами, мы, безусловно, заслужили это звание.

«Оценивать работу Смородской — не моё дело»

— После чемпионства невольно всплывала тема предыдущего президента «Локомотива» Ольги Смородской. Юрий Сёмин сказал, что её заслуги в этом чемпионстве абсолютно нет. Болельщики же придерживались иного мнения: для того чтобы выстрелить, сначала нужно упасть на дно. Что вы думаете по этому поводу?

— Я бы не назвал дном период, который был до моей работы в клубе. Команда функционировала, «Локомотив» претендовал на высокие места в турнирной таблице. Оценивать работу Смородской не моё дело, но некий фундамент заложен был. Другое дело, игра команды не соответствовала её амбициям и возможностям. Но мы доказали, что можем работать ещё лучше.

— В последнее время просачиваются слухи о вашей совместной работе с «Зенитом». Успокойте болельщиков, которые боятся, что вы уйдёте из клуба.

— Я уже не раз говорил, что на данный момент у меня контракт с «Локомотивом» и я намерен отработать его с максимальной отдачей. Но в целом жизнь уже не раз учила, что никогда нельзя говорить «никогда». В этом мире, а тем более в футбольном, возможно всё.

Соломон Кверквелия и Илья Геркус

— На стадионе болельщики начали скандировать ваше имя. Что вы думаете по этому поводу?

— Меня это смущает. Я очень благодарен болельщикам, они огромные молодцы, поддерживают нас даже на дальних выездах. Та атмосфера, которую они создали на последнем матче, вдохновляла игроков не меньше, чем работа клуба и тренерского штаба. С уверенностью можно сказать, что наши поклонники — огромная часть успеха «Локомотива».

— Совсем недавно рэпер L'One говорил, что не хочет посвящать песню «Локомотиву», фанатом которого является. Передумал ли он после чемпионства?

— Я говорил с ним, но эту тему мы не обсуждали. Могу сказать, что атмосфера, которую он создал перед матчем, была грандиозная. Он очень помог людям настроиться, почувствовать дух победы ещё до того, как она случилась. Я такого ещё никогда не видел.

— Вы наблюдали за реакцией VIP-секторов, или всё внимание было сконцентрировано на поле?

— Нет, честно говоря, для меня мир тогда сжался до области вокруг мяча.

«Матч с «Зенитом» был для меня особенно драматичным»

— Какие у вас были ощущения после финального свистка?

— Совершенно фантастические. Наши болельщики ждали этого 14 лет, и теперь мы все празднуем завоевание титула.

— Ваш триумф многих удивил. Скажите, в какой момент лично вы осознали, что команда может завоевать чемпионский титул?

— Возможно, во время зимнего перерыва, после того как мы выиграли несколько матчей подряд — четыре или пять, точно я не помню. Так или иначе зимой мы поняли, что у нас есть шанс. Так что первые мысли о победе появились зимой. Но два человека верили в нашу победу с самого начала: перуанский нападающий Джефферсон Фарфан и наш капитан Игорь Денисов.

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— А у вас не возникало сомнений в победе?

— Да всё время.

— «Локомотив» не мог забить и выиграть на протяжении трёх туров подряд перед матчем с «Зенитом»…

— Для нас это было трудное время.

— И болельщики были подавлены…

— Ещё бы.

— Они боялись, что команда сдаст позиции. Но вы проявили характер и в итоге вырвали победу.

— Кстати, «Зенит» — это команда моей юности. Ведь я родился и вырос в Петербурге, и «Зенит» был первым клубом, за который я болел. Так что этот матч был для меня особенно драматичным.

«Сёмин приемлет зарубежных специалистов, хотя и ставит их иногда ниже отечественных»

— Сколько времени прошло между предложением возглавить «Локомотив» и вашим согласием?

— Я ответил согласием буквально через несколько минут после того, как мне предложили эту должность, так как сразу осознавал, что «Локомотив» — великий клуб, что работа в нём — не только вызов, но и большая честь.

— Юрий Сёмин считает, что его видение модели работы в клубе — единственно правильное. Как с этим работать?

— Необходимо убеждать в том, что футбол не стоит на месте, что без разделения на специальности не обойтись. Сколько бы у тренера ни было опыта, он должен сконцентрироваться на подготовке команды к игре. А работа скаутов, врачей, спортивного директора, аналитика — это области, которые должны возглавляться профильными специалистами.

— Есть ли аргументы, которые Сёмин никогда не примет?

— Думаю, таких аргументов нет. Он приемлет зарубежных специалистов, хотя и ставит их иногда ниже отечественных. Но он охотно привлекает к работе иностранных игроков, находит для них место на поле и в коллективе, считает их равноправными членами клуба. Поэтому я думаю, что он примет и всё остальное, просто на это нужны время и настойчивость.

— В ответ на вопрос, стоит ли поздравить с чемпионством Штоффельхауса, Сёмин сказал, что тот сначала должен выучить русский язык. Что вы скажете?

— Штоффельхаус проделал огромную работу, и чемпионский трофей — в том числе его заслуга.

— За этот сезон отношение главного тренера к спортивному директору поменялось в положительную сторону?

— Да, положительная динамика есть, но об этом лучше спрашивать их самих. Но я уверен, что этот тандем должен продолжать эффективно работать, так же как он работал в этом сезоне.

Илья Геркус о Юрии Сёмине

«Пашинин со временем может сменить Сёмина»

— Болельщики, безусловно, довольны работой Сёмина, но и они понимают, что когда-то он будет вынужден уйти. И в этой ситуации они надеются на вас как на человека, который должен заставить клуб прогрессировать. Чувствуете ли вы эту поддержку с их стороны?

— Конечно, я чувствую, что футбольная жизнь требует изменений, свежего взгляда. Тот подход, который мы начали демонстрировать, и принёс в итоге успех. Так, с практически нулевым трансферным бюджетом мы сконструировали команду, способную достичь самого высокого результата. Если мы не можем купить футболиста, мы берём его в аренду или ищем свободных агентов.

— Так появились Фарфан и Эдер?

— Именно. Это пример правильной селекционной работы. В результате футболисты играют эффективно, забивают важнейшие мячи и выигрывают трофей для «Локомотива». Наша главная задача — думать о будущем клуба, не жить только сегодняшним днём. В этом вопросе пересекается очень много зон ответственности и сфер, в которых тот же тренерский штаб не может принимать участие физически. Наверное, для этого и созданы должности президента и высшего менеджмента — чтобы наблюдать за всеми процессами и соединять их в единое целое.

— Где в этом «противостоянии» стоит тренерский штаб Сёмина?

— Тренерский штаб неоднороден. Каждый его член — личность со своими взглядами на футбол. Поэтому я бы сказал, что они занимают некую срединную позицию.

— Кто из них, по вашему мнению, ближе всего к тому, чтобы возглавить команду?

— Мне нравится Олег Пашинин в качестве возможного преемника Сёмина. Он вдумчивый, работоспособный, постоянно учится. Не хочу никого обидеть, но в ментальном восприятии Олег мне ближе всех.

— В одном из интервью вы сказали, что ваше «холодное» рукопожатие с Сёминым на поле ничего не значит, так как тем же вечером вы вместе отмечали чемпионство. Что вы имели в виду?

— Мы праздновали вместе с ребятами, с другими тренерами, пели песни. Но с Сёминым мы пока не преодолели существующую дистанцию, поэтому все объятия у нас ещё впереди. Думаю, после следующего трофея.

«В любом успехе всегда присутствует удача»

— Вы говорили, что на торжестве пели песни. А знаете ли какой-нибудь заряд?

— Конечно, знаю. «Мы пришли болеть за своих ребят. Железнодорожники сегодня победят!» — самый любимый.

— Сёмин признался, что спортивный директор говорил ему, что Кверквелия не нужен клубу. Так ли это?

— Мне он говорил другое. Начнём с того, что нынешний спортивный директор ещё не работал в клубе, когда принималось решение об аренде Кверквелии. После прихода к нам в разговоре со мной Эрик очень высоко оценивал Соломона, и, когда его выкупали из «Рубина», спортивный директор дал добро. Практически все внутренние и внешние трансферные решения были с ним согласованы.

— Мацей Рыбусь был кандидатурой Юрия Павловича. А кого ещё он предлагал?

— Например, Алексея Ионова. Также он настаивал на продлении контракта с Майконом. Но все решения были приняты и с его участием.

— Что вы скажете тем людям, которые утверждают, что именно этот чемпионат России был самым слабым за последние десятилетия, а «Локомотив» хоть и заслужил чемпионство, но не без доли везения?

— В любом успехе всегда присутствует удача. Что касается слабости чемпионата, я бы не согласился. До последнего тура сразу несколько команд сохраняли шансы на высокие позиции. И до сих пор мы не знаем, кто займёт вторую строчку, которая даёт прямое попадание в групповую стадию Лиги чемпионов.

— А кого бы вы сами хотели видеть на втором месте?

— У меня нет фаворитов. Пусть победит сильнейший.

— Вы завоевали чемпионство в матче против своего бывшего клуба. Вам было жалко «Зенит»? Вы ведь заодно оставили его без Лиги чемпионов…

— Конечно, была определённая драматическая нотка в этом. Когда играешь против, то думаешь, что хорошо, что у него есть проблемы, потому что это повышает наши шансы. Но обыгрывать свой бывший клуб тяжело. Это радостно, но другая часть сердца при этом страдает. В такие моменты чувствуешь себя двойственно.

— Через какой промежуток времени после радостного порыва приходит это тяжёлое чувство?

— Я тут же пошёл искать человека, испытывающего такие же чувства, — это наш капитан Игорь Денисов. Он тоже испытывал двойственные чувства. Мы одинаково чувствовали эту ситуацию.

Илья Геркус о чемпионском матче с «Зенитом»

«В 1980-х бегал за общество «Локомотив» в Петербурге»

— Чего ждать болельщикам «Локомотива» от сезона в Лиге чемпионов?

— Очень многое будет зависеть от того, как команда проведёт лето, со всех точек зрения. Нужно учитывать, кто попадётся нам в группе. Соперники с именами способны доставить проблемы, мы это видели на примере «Атлетико». А команды меньшего калибра станут нашими жертвами. Мы постараемся выступить достойно, но нужно оставаться реалистами. Первого места в группе с разгромом всех соперников мы, скорее всего, не увидим.

— Кого бы вы хотели видеть в группе?

— Тем не менее хочется сыграть с сильными оппонентами. Если «Реал» не выиграет Лигу чемпионов, то хотелось бы встретиться с ним. Или с «Ливерпулем». Хочется увидеть команды из топ-чемпионатов, например «Шальке 04».

— Вы будете ставить задачу выйти из группы?

— На этот вопрос всегда есть ответ, что выйти из группы можно и с третьего места в плей-офф Лиги Европы. Всё-таки о выходе со второго или первого места нужно говорить осторожно. Вспомните, когда «Локомотив» не то что выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов, а просто участвовал в ней. Это было настолько давно, что ставить задачи надо менее амбициозные. На сегодняшний день пробиться в групповой этап — это уже сверхзадача. И она выполнена. Предлагаю пока просто насладиться матчами, а не мечтать о победе в Лиге чемпионов.

— Вы помните, как играл «Локомотив» в Лиге чемпионов в начале 2000-х?

— Честно говоря, я лучше помню выступления в Кубке обладателей кубков. Я и был на некоторых матчах, и по телевизору смотрел. В Черкизове наблюдал матч отборочного этапа с «Шахтёром» в 2003-м, когда выиграли со счётом 3:1.

— А как же матчи с «Интером» и «Реалом»?

— Тоже их смотрел, но уже не помню, какие именно игры. Результаты я, конечно же, знаю. Просто это было 15 лет назад, уже не всё вспомнишь. Напоминать, как раньше шумел Юрий Сёмин с командой в Европе, мне не нужно, с историей клуба я хорошо знаком.

— Вы в ту пору вообще имели какое-то отношение к «Локомотиву»?

— В конце 1980-х и начале 1990-х я непрофессионально занимался лёгкой атлетикой и бегал за общество «Локомотив» в Санкт-Петербурге. Выступал на довольно высоком уровне некоторое время, но потом прекратил это занятие.

RT

«Может быть, сыграем матч Лиги чемпионов в «Лужниках»

— Болельщики обрадовались, когда узнали, что «Локомотив» может построить крышу над своим стадионом. Насколько это реально и когда может произойти?

— Это может начаться через год-полтора и закончиться через два с половиной или три. Но мы ещё на дальних подступах к решению этой задачи: занимаемся предпроектным обсуждением, выбираем технологическую возможность. Определённые расчёты уже проведены, мы знаем, какие новые нагрузки на конструкции понадобятся. Придётся строить новые опоры за периметром стадиона. Либо полностью, либо только на углах. На них будет висеть крыша. Реконструкция также затронет фасады «РЖД Арены», и ещё будет закрыт контур, чтобы внутри стало тепло. Это один из вариантов проекта, который мы прорабатываем. Как только остановимся на определённом выборе, то пойдём утверждать к акционеру, и если нам дадут добро, то займёмся непосредственным проектированием, госэкспертизой и самим строительством.

— Придётся ли переезжать на другой стадион?

— Мы хотим, чтобы строительные работы проходили в свободные окна и переезжать не пришлось. Разобьём проект на этапы и будем заниматься сооружением зимой и летом. Некоторые игры, возможно, придётся сдвинуть — от одного до трёх домашних матчей. Хотелось бы тогда сыграть в «Лужниках».

— «Локомотиву» удастся собрать полный главный стадион страны?

— Это будет зависеть от соперника. Наша армия болельщиков пока не такая большая, чтобы самостоятельно собирать «Лужники». Но в Лиге чемпионов на именитого соперника придут зрители, в том числе нейтральные болельщики.

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— Как вам идея уже в следующем сезоне сыграть один из матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»?

— Хорошая идея, мы её пока не рассматривали. Почему бы и нет? Можно задуматься. Для этого надо договориться с «Лужниками» и получить действительно сильного соперника — «Реал» или «Манчестер Юнайтед» например.

— Какой будет стоимость крыши на «РЖД Арене»?

— Речь идёт о миллиардах рублей, от двух и больше.

— Но для клуба это важное дело?

— Мы разрабатываем все варианты развития, а выбор — это уже прерогатива нашего руководства.

— Бакланы не будут портить крышу стадиона?

— Надеюсь, они у нас не заведутся. А если появятся, то будем отпугивать их бакланоотражающими устройствами. Раз уж будем строить, то на века.

— Какой вообще срок годности стадионных крыш?

— У нынешней крыши он уже заканчивается. А с новой надеемся на долгий срок службы. В любом случае всякой лёгкой конструкции нужно периодическое обновление.

— Вам не обидно, что из-за новых экранов на «РЖД Арене» вместимость стадиона упала, хотя сейчас «Локомотив» стал способен собирать аншлаги?

— Пока это всё равно происходит только на очень больших матчах. Зрители на нас не в обиде из-за экранов, они как раз благодарят нас. Благодаря этому атмосфера на стадионе стала более эмоциональной. Сиденья за экранами убирать не собираемся, будет не очень красиво выглядеть. Хотя и пустые места выглядят плохо, нужен в этом вопросе какой-то баланс.

Илья Геркус и Илья Петренко

«Аршавин — гений»

— Юрий Сёмин или Лучано Спаллетти?

— Сёмин.

— Мануэл Фернандеш или Андрей Аршавин?

— Аршавин. Фернандеш — очень-очень хороший игрок, а Аршавин — гений.

— Майкон или Эдер?

— Эдер.

— Джефферсон Фарфан или Франк Рибери?

— Фарфан. Он наш перуанский король, а Рибери — посторонний для нас человек.

— Александр Анюков или Владислав Игнатьев?

— Очень люблю Сашу, но всё-таки Игнатьев.

— Игорь Денисов или Стивен Джеррард?

— Джеррард — великий человек, но выберу Денисова.

— «Петровский» или «Крестовский»?

— «Крестовский», он производит фантастическое впечатление, хотя я там был всего два раза.

— «Сапсан» или «Невский экспресс»?

— «Сапсан».

— Тверская улица или Невский проспект?

— Невский. Тут вопросов нет.

— Подъезд или парадная?

— По-русски правильно говорить «парадное».

— Батон или булка?

— Батон.