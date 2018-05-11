Геркус — Сёмину: с днём рождения, золотой наш Юрий Палыч, трижды золотой

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поздравил главного тренера команды Юрия Сёмина с 71-м днём рождения.

«Оле-оле-оле! С днём рождения, золотой наш Юрий Палыч. Трижды золотой!» — написал Геркус в своём Instagram.

«Локомотив» в третий раз в своей истории стал чемпионом России по футболу, и три раза клуб к победе приводил Юрий Сёмин.

Ранее Геркус назвал сказочным сезон-2017/18, в котором железнодорожники стали чемпионами России по футболу.

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