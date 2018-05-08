Геркус сравнил чемпионство «Локомотива» с «Хоббитом»

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал сказочным сезон-2017/18, в котором железнодорожники стали чемпионами России по футболу.

«У нас получился сказочный сезон, похожий на какую-то книжку или кино. Будто мы, как в «Хоббите», собрали команду со взломщиком, который забивает золотой мяч на последних минутах. И гномы без особых шансов шли за золотом. Была такая идея, что пойдём за ним, ограбим дракона. Так что получилась сказочная история», — цитирует Геркуса ТАСС.

Ранее Геркус рассказал о своём отношении создать фильм наподобие недавно вышедшего сериала про футбол, в котором железнодорожники приняли активное участие.

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