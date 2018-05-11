Сёмин навестил в больнице фаната, пострадавшего от пиротехники

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин навестил в больнице фаната, который пострадал в результате использования пиротехники в матче с санкт-петербургским «Зенитом».

«На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны. Вы должны наслаждаться игрой. В матче с «Зенитом» наши болельщики воспользовались пиротехникой, и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть», — написал Сёмин в Instagram.

Специалист призвал болельщиков отказаться от любых опасных предметов на стадионе, так как футбол является игрой, которая должна объединять людей, а не наносить им вред.

Публикация от Юрий Семин (@seminup) 11 Май 2018 в 1:23 PDT

Ранее Сёмин прокомментировал отсутствие Денисова в расширенном составе сборной России на ЧМ-2018.