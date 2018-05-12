Борьба «Спартака» и ЦСКА за серебро, возможный вылет «Тосно» и путёвка в Лигу Европы: главное о финальном туре РФПЛ

Перед заключительным туром чемпионата России по футболу практически все команды сохранили стимул бороться за места в турнирной таблице. ЦСКА и «Спартак» заочно сразятся за серебро, а «Краснодар» попробует опередить армейцев в борьбе за бронзу. На шестое место, дающее право сыграть в Лиге Европы, претендуют «Уфа», «Арсенал», «Ахмат» и «Динамо». При этом бело-голубые в случае поражения рискуют вместо еврокубков отправиться в стыковые матчи. А «Тосно» вслед за победой в Кубке страны может покинуть РФПЛ. О последнем игровом дне первенства — в материале RT.

Борьба за медали и четвёртое место

«Спартак» — 56 очков, ЦСКА — 55, «Краснодар» — 53, «Зенит» — 50

Перед заключительным туром РФПЛ в первой половине турнирной таблицы — только имя чемпиона. Им стал «Локомотив» благодаря победе над «Зенитом». Обладатели двух оставшихся комплектов медалей определятся в последний момент. Впрочем, судьба серебра зависит исключительно от «Спартака». Красно-белые на одно очко опережают ЦСКА и в случае победы над «Динамо» станут недосягаемыми для армейцев. Подопечным Виктора Гончаренко, в свою очередь, необходимо дома обыгрывать сражающийся за выживание «Анжи» и надеяться на осечку прямого конкурента.

При равенстве же очков по личным встречам выше окажется «Спартак».

«Краснодар» на вторую строчку уже не претендует, так как даже в случае поражения «Спартака» уступит московской команде по личным встречам. Зато ЦСКА «быки» могут обойти в случае собственной победы над «Рубином» и поражения армейцев от «Анжи».

Напомним, что команда, занявшая второе место, напрямую попадёт в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как бронзовый призёр начнёт свой путь в главном еврокубке с третьего отборочного раунда.

Большое значение имеет и то, кто займёт четвёртое место — ведь оно станет пропуском сразу в групповой этап Лиги Европы. Изначально такую привилегию получал обладатель Кубка России, но поскольку «Тосно» не имеет шансов пройти лицензирование для участия в еврокубках, данное право перешло к четвёртой команде чемпионата.

Обойти «Краснодар» в борьбе за четвёртое место может «Зенит», но для этого питерцам нужно не только обыграть уже вылетевший из элиты «СКА-Хабаровск», но и рассчитывать на поражение прямого конкурента от «Рубина».

Сражение за путёвки в еврокубки

«Уфа» — 40 очков, «Арсенал» — 39, «Ахмат» — 38, «Урал» — 37, «Динамо» — 37

Но наиболее интересная борьба в последнем туре развернётся за последнюю путёвку в Лигу Европы, и за это болельщики тоже должны сказать спасибо «Тосно», не сумевшему получить лицензию. Благодаря этому пропуском в еврокубки стало шестое место в РФПЛ, а на него перед заключительным туром претендуют сразу четыре команды.

Наиболее высоки шансы на попадание в еврокубки у «Уфы», которая будет сама решать свою судьбу. В случае домашней победы над сражающимся за выживание «Тосно» подопечные Сергея Семака останутся шестыми.

Если же команде не удастся набрать три очка, то уфимцев могут опередить конкуренты. «Арсенал» дома примет «Локомотив», а «Ахмат» на выезде померится силами с «Амкаром», который, в свою очередь, тоже будет предельно мотивирован, так как пытается избежать попадания в стыки.

«Динамо» имеет куда меньше шансов на еврокубки и может подняться на шестое место лишь в случае осечек со стороны конкурентов и целого ряда совпадений. А вот «Рубин» и «Урал», также набравшие по 37 баллов, по результатам личных встреч со всеми конкурентами шестыми уже точно не станут.

Первым дополнительным критерием в случае равенства двух команд по очкам являются результаты личных встреч. По этому показателю у «Уфы» и «Арсенала» одинаковые результаты — 1:0, 1:2. Следующим критерием является количество побед, а их больше у туляков. Таким образом, они имеют дополнительное преимущество перед конкурентом.

«Уфа» с одинаковой разницей обменялась победами и с «Ахматом» — 2:1, 2:3. Всего команды одержали по десять побед, но «Ахмат» в случае успеха в последнем туре и ничьей «Уфы» окажется выше.

Вариантов турнирных раскладов очень много: возможно и такое, что сразу пять команд наберут по 40 очков — «Уфа», «Арсенал», «Рубин», «Урал» и «Динамо», а «Ахмат» в Перми не сумеет одержать победу. В таком случае выше окажутся уфимцы, набравшие в матчах с прямыми конкурентами 13 очков.

А если по 40 баллов окажется у «Уфы», «Арсенала» и «Динамо», то в Лиге Европы сыграют уже туляки. Возможен вариант, при котором по 40 очков наберут только «Уфа» и «Динамо». Обе очные встречи между ними в текущем сезоне завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1, а побед в случае успеха бело-голубых в последнем туре у команд станет поровну — по десять.

Следующим критерием является разница между забитыми и пропущенными мячами, и по этому компоненту команды тоже показали практически идентичный результат. Обе пропустили по 30 мячей. «Уфа» забила 29, а «Динамо» — 28. Но в случае победы бело-голубых и поражения уфимцев выше окажется столичная дружина, которая по разнице точно обойдёт соперника.

Кто отправится в стыки

«Урал» — 37, «Динамо» — 37, «Рубин» —37, «Ростов» — 34, «Амкар» — 34.

Здесь вариантов тоже великое множество. В случае поражения «Урала» от «Ростова», «Динамо» от «Спартака», «Рубина» от «Краснодара» и победы «Амкара» над «Ахматом» сразу у пяти команд станет по 37 баллов. В таком случае в стыковые матчи отправятся… всё те же москвичи, набравшие в матчах с прямыми конкурентами лишь девять баллов.

Таким образом, бело-голубые по итогам заключительного тура могут как попасть в еврокубки, так и повиснуть над пропастью ФНЛ.

Напомним, что самым важным критерием при равенстве очков является статистика личных встреч. У «Урала» по этому показателю есть преимущество над «Динамо» (1:0, 2:2) и «Рубином» (1:0, 1:1). У «Динамо» — над «Амкаром» (3:0, 1:2) и «Ростовом» (0:1, 2:0). У «Рубина» — над «Ростовом» (1:0, 1:1) и «Амкаром» (0:1, 3:0), у «Ростова» — только над «Амкаром» (1:0, 0:0), но подопечных Валерия Карпина в последнем туре ждёт игра с прямым конкурентом — «Уралом».

Наконец, «Амкар» в случае равенства очков опередит «Урал» (1:1, 2:0). Пока же злосчастное 13-е место занимают как раз пермяки, которые набрали равное количество очков с «Ростовом», но уступают ему по дополнительным показателям.

Другой важный критерий — количество побед. По девять — на счету у «Динамо», «Рубина» и «Амкара», по восемь — у «Урала» и «Ростова». А вот разница мячей наилучшая у казанцев (+7), а наихудшая у «Амкара» (-10).

Кому достанется волчий билет

«Анжи» — 24, «Тосно» — 24

В отличие от предыдущих пунктов, здесь всё предельно просто. После 29 туров «Анжи» и «Тосно» набрали по 24 очка и делят 14—15-е места. Но ниже по результатам личных встреч находятся новоиспечённые обладатели Кубка России. В первом круге команды разошлись миром, а во втором махачкалинцы вырвали важнейшую победу — 2:0. Теперь в последнем туре «Анжи» достаточно сыграть не хуже, чем «Тосно», чтобы получить возможность сохранить место в РФПЛ через стыковые матчи. Но набрать очки команде из Дагестана в заключительном матче будет очень сложно — ведь ЦСКА необходимо побеждать, чтобы занимать второе место.