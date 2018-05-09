«Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 11-й минуте Алексей Сквроцов вывел «Тосно» вперёд, но спустя 5 минут Игорь Кирев сравнял счёт.
Окончательный счёт матча в пользу клуба из Ленинградкой области установил Резиуан Мирзов, поразивший ворота Авангарда на 80-й минуте.
Для «Тосно», основанного в 2013 году, эта победа в Кубке России стала первой в истории клуба.
Ранее стало известно, что финал Кубка России по футболу посетили 40 373 зрителя.