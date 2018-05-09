«Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу

Короткая ссылка
«Тосно» одержал победу над курским «Авангардом» в финале Кубка России по футболу сезона-2017/18.
«Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 11-й минуте Алексей Сквроцов вывел «Тосно» вперёд, но спустя 5 минут Игорь Кирев сравнял счёт.

Окончательный счёт матча в пользу клуба из Ленинградкой области установил Резиуан Мирзов, поразивший ворота Авангарда на 80-й минуте.

Для «Тосно», основанного в 2013 году, эта победа в Кубке России стала первой в истории клуба.

Ранее стало известно, что финал Кубка России по футболу посетили 40 373 зрителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных