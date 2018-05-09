«Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу

«Тосно» одержал победу над курским «Авангардом» в финале Кубка России по футболу сезона-2017/18.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 11-й минуте Алексей Сквроцов вывел «Тосно» вперёд, но спустя 5 минут Игорь Кирев сравнял счёт.

Окончательный счёт матча в пользу клуба из Ленинградкой области установил Резиуан Мирзов, поразивший ворота Авангарда на 80-й минуте.

Для «Тосно», основанного в 2013 году, эта победа в Кубке России стала первой в истории клуба.

Ранее стало известно, что финал Кубка России по футболу посетили 40 373 зрителя.