В РФС сообщили, что у «Тосно» нет шансов выступить в еврокубках

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что у «Тосно» из Ленинградской области нет шансов пройти процедуру лицензирования для выступления в Лиге Европы.

«Все сроки прошли. К тому же определённые процедуры, которые они уже точно не смогут пройти. Хочется поздравить молодой клуб, который добился такого успеха, с грандиозной победой. Хочу, чтобы «Тосно» продолжал развиваться на том же уровне и прогрессировал», — приводит слова Алаева «Спорт уик-энд».

Он выразил уверенность, что, когда в следующий раз команда будет претендовать на выход в один из еврокубков, никаких организационных и финансовых вопросов насчёт них не будет.

«Стадион здесь не главное. Существует много требований. Прежде всего это финансовый критерий. Так что лишь команда, занявшая шестое место в чемпионате России, попадёт в Лигу Европы», — добавил Алаев.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» подал заявку на лицензирование в УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных