В РФС сообщили, что у «Тосно» нет шансов выступить в еврокубках

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что у «Тосно» из Ленинградской области нет шансов пройти процедуру лицензирования для выступления в Лиге Европы.

«Все сроки прошли. К тому же определённые процедуры, которые они уже точно не смогут пройти. Хочется поздравить молодой клуб, который добился такого успеха, с грандиозной победой. Хочу, чтобы «Тосно» продолжал развиваться на том же уровне и прогрессировал», — приводит слова Алаева «Спорт уик-энд».

Он выразил уверенность, что, когда в следующий раз команда будет претендовать на выход в один из еврокубков, никаких организационных и финансовых вопросов насчёт них не будет.

«Стадион здесь не главное. Существует много требований. Прежде всего это финансовый критерий. Так что лишь команда, занявшая шестое место в чемпионате России, попадёт в Лигу Европы», — добавил Алаев.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» подал заявку на лицензирование в УЕФА.