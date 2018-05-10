«Ахмат» подал заявку на лицензирование в УЕФА

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб подал заявку на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках на сезон-2018/19.

«Мы в установленные сроки подали заявку на лицензирование. Шансы пройти лицензирование оцениваем как высокие», — цитирует Айдамирова «Чемпионат».

Он также рассказал о задачах команды перед последним туром чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Мы настроены выиграть ближайший матч и с хорошим настроением закончить сезон. О еврокубках сейчас не думаем. От них, конечно, никто никогда не отказывался. Будет приятно. Но задача — хорошо завершить тяжёлый для нас сезон», — сказал Айдамиров.

Ранее «Рубин» подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках в следующем сезоне.