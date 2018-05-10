«Ахмат» подал заявку на лицензирование в УЕФА

Короткая ссылка
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб подал заявку на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках на сезон-2018/19.

«Мы в установленные сроки подали заявку на лицензирование. Шансы пройти лицензирование оцениваем как высокие», — цитирует Айдамирова «Чемпионат».

Он также рассказал о задачах команды перед последним туром чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Мы настроены выиграть ближайший матч и с хорошим настроением закончить сезон. О еврокубках сейчас не думаем. От них, конечно, никто никогда не отказывался. Будет приятно. Но задача — хорошо завершить тяжёлый для нас сезон», — сказал Айдамиров.

Ранее «Рубин» подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных