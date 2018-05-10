«Рубин» подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках в следующем сезоне

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Руководство казанского «Рубина» подало заявку на лицензирование для участия в еврокубках в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Клуб в оговорённые сроки подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках. Это нормальная процедура для команд, которые ставят перед собой задачу участия в европейских турнирах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Рубин» не сможет занять шестое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам текущего сезона и получит шанс сыграть в еврокубках только в том случае, если завершившие чемпионат выше казанцев команды не пройдут лицензирование.

Ранее директор ФК «Уфа» заявил, что клуб готов выступить в Лиге Европы вместо «Тосно».

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