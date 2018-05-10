«Рубин» подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках в следующем сезоне
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Клуб в оговорённые сроки подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках. Это нормальная процедура для команд, которые ставят перед собой задачу участия в европейских турнирах», — говорится в заявлении.
Отмечается, что «Рубин» не сможет занять шестое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам текущего сезона и получит шанс сыграть в еврокубках только в том случае, если завершившие чемпионат выше казанцев команды не пройдут лицензирование.
Ранее директор ФК «Уфа» заявил, что клуб готов выступить в Лиге Европы вместо «Тосно».