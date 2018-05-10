Директор ФК «Уфа» заявил, что клуб готов выступить в Лиге Европы вместо «Тосно»

Директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно» из Ленинградской области.

«Мы подали документы на лицензирование УЕФА в нужном порядке. Моё мнение: по стадиону, по инфраструктуре мы готовы выступить в Лиге Европы, долгов у нас нет. Но всё решит комитет, который выдаёт лицензии», — приводит слова Газизова РИА Новости.

Как он отметил, нет никаких предпосылок к тому, что «Уфа» не сможет пройти лицензирование.

«Мы развиваемся правильно и динамично, у нас всё нормально. Задача у нас в этом сезоне — занять шестое место. Мы идём к этой задаче», — добавил Газизов.

«Уфа» за тур окончания чемпионата России занимает шестое место, имея в активе 40 очков. В последнем матче сезона команда сыграет с «Тосно».

Ранее в «Тосно» объяснили, почему не была вовремя подана заявка на лицензирование УЕФА.