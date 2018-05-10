В «Тосно» объяснили, почему не подали вовремя заявку на лицензирование УЕФА

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Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, как обстоят дела с подачей заявки на лицензирование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы.

«Мы пытаемся всё сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, будут решать те люди, которые должны это решать. Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать всё возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку», — цитирует Матюшенко ТАСС.

Ранее Матюшенко сообщил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал оказать поддержку клубу, который испытывает большие финансовые проблемы.

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