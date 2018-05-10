В «Тосно» рассчитывают на финансовую поддержку губернатора Ленинградской области

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Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал оказать поддержку клубу, который испытывает большие финансовые проблемы.

«С нами встречался Дрозденко, который, в какой бы лиге мы ни находились, обещал поддержку, закрыть все долги, не бросить команду и помочь в следующем году», — цитирует Матюшенко ТАСС.

«Тосно» стал обладателем Кубка России и получил право играть в Лиге Европы, однако из-за финансовых трудностей может не получить лицензию Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон.

Ранее голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал информацию о том, что его команда не будет выступать в Лиге Европы, несмотря на то что завоевала путёвку на турнир благодаря победе в Кубке России по футболу.

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