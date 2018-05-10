В «Тосно» рассчитывают на финансовую поддержку губернатора Ленинградской области

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал оказать поддержку клубу, который испытывает большие финансовые проблемы.

«С нами встречался Дрозденко, который, в какой бы лиге мы ни находились, обещал поддержку, закрыть все долги, не бросить команду и помочь в следующем году», — цитирует Матюшенко ТАСС.

«Тосно» стал обладателем Кубка России и получил право играть в Лиге Европы, однако из-за финансовых трудностей может не получить лицензию Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон.

Ранее голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал информацию о том, что его команда не будет выступать в Лиге Европы, несмотря на то что завоевала путёвку на турнир благодаря победе в Кубке России по футболу.