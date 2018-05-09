Голкипер «Тосно»: пусть руководители решают вопросы с лицензией, мы хотели победить, и у нас это получилось

Короткая ссылка
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал информацию о том, что его команда не будет выступать в Лиге Европы несмотря на то, что завоевала путёвку на турнир благодаря победе в Кубке России по футболу.

Мы слышали заявления главы РФС, но приоритет — любовь к футболу и поддержка близких. Пусть руководители решают вопросы. Мы хотели победить, у нас это получилось», — приводит слова Юрченко Sport24.

Он отметил, что сейчас задачей «Тосно» является выход в стыковые матчи за право сохранить прописку в РФПЛ.

«Всё в наших руках. На нас не будет давить то, что «Уфе» нужно шестое место. У нас есть сплочённый коллектив, который идёт к своей цели», — добавил голкипер.

Ранее врио главы РФС заявил, что «Тосно» не будет играть в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных