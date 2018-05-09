Аншлаг в Волгограде, победный мяч на 80-й минуте и первый титул Парфёнова: как «Тосно» выиграл Кубок России по футболу

«Тосно» в финале Кубка России по футболу обыграл курский «Авангард» и стал обладателем почётного титула. Победный мяч на 80-й минуте забил Резиуан Мирзов. Для большинства футболистов «Тосно» этот трофей стал первым в карьере, а для наставника коллектива из Ленинградской области Дмитрия Парфёнова — первым на посту тренера. Главные моменты матча — в материале RT.

Финал в День Победы

«Тосно» — «Авангард». Финальную пару Кубка России перед началом турнира не отгадал бы ни один болельщик. Но сложилось так, что все сильнейшие команды страны вылетели из него ещё на ранних стадиях. В такой ситуации великолепный шанс завоевать трофей получил «Спартак», но красно-белые в полуфинале в серии пенальти сенсационно уступили «Тосно».

«Авангард» же вовсе стал первым коллективом из подэлитной лиги, пробившимся в финал Кубка с 2011 года. Тогда до решающего противостояния добралась «Алания». Но завоевать трофей владикавказцам не удалось. Они уступили ЦСКА. «Авангард» же мог стать первым клубом из низшей лиги, выигравшим Кубок. При этом в ФНЛ куряне пока не попадают даже в первую десятку.

Впрочем, в следующем сезоне «Тосно» и «Авангард» вполне могут сыграть в одной лиге, ведь коллектив из Ленинградской области близок к тому, чтобы покинуть элиту, к тому же у клуба есть серьёзные финансовые проблемы.

Так или иначе на время финала все эти вопросы уходили на второй план, как и тот момент, что победа могла не гарантировать командам участия в еврокубках.

Трибуны «Волгоград Арены» оказались заполнены под завязку. Другое дело, что 42 тысячи билетов были реализованы бесплатно, и люди в праздничный день не упустили возможности сходить на футбол. Перед матчем была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Для Волгограда 9 мая — день особенный. Многие болельщики пришли на игру в специальных пилотках, а в VIP-ложе собрали местных ветеранов.

Обмен ударами

Переходя непосредственно к игре, отметим, что по происходящему на поле трудно было понять, что встречаются команды из разных лиг. Да, футболисты «Тосно» местами смотрелись мастеровитее, но не превосходили соперника на голову.

Хотя после быстрого гола подопечных Дмитрия Парфёнова могло показаться, что так оно и есть. Алексей Скворцов после прострела партнёра и рикошета от ноги защитника отправил мяч в сетку.

Однако «Авангард» сравнял счёт уже через пять минут. Забытый всеми Игорь Киреев в одно касание отправил снаряд в ворота после навеса с левого фланга. К слову, именно гол Киреева вывел курян в финал Кубка.

В дальнейшем команды упустили по одному почти стопроцентному моменту. Дмитрий Коробов с вратарской линии пробил прямо в Давида Юрченко, а Александр Кобзев чудом вытащил удар Тимофея Маргасова в упор.

После этого команды успокоились, и вторая половина первого тайма прошла в довольно неспешном темпе. Лишь техничный Резиуан Мирзов регулярно создавал проблемы защитникам «Авангарда» на левом фланге. Порой полузащитник злоупотреблял обводкой, но радовал болельщиков невероятными финтами.

Герой Мирзов

Второй тайм получился ещё менее зрелищным, чем первый. Футболисты «Тосно» перехватили инициативу и наладили контроль мяча, но оборонительную стену соперника пробить не могли. Опасных моментов у ворот Кобзева практически не возникало. Можно вспомнить лишь чуть неточный удар Скворцова и дальний выстрел Жигулёва.

«Авангард» же в принципе забыл об атаке. Контрвыпады курян, как правило, заканчивались ещё на подходах к штрафной соперника. У Юрченко во второй половине встречи работы практически не было.

Становилось очевидно, что игра продолжается до первого гола, и он случился за десять минут до конца основного времени, когда болельщики и футболисты уже начали готовиться к дополнительному времени. И решил всё один человек — Мирзов. Весь матч он старательно брал игру на себя, порой в ущерб командной игре, но в итоге стал автором победного мяча.

Резиуан на левом фланге ушёл от двух соперников, в штрафной обыграл третьего и пробил в дальний угол. Не лучшим образом в данном эпизоде сыграл и Кобзев, который лишь коснулся мяча, но спасти свою команду не сумел.

На то, чтобы организовать финальный штурм, сил у «Авангарда» просто не осталось. Команда пыталась спастись до последнего, но толком ни разу не смогла доставить мяч в штрафную соперника.

Спасибо команде, которая подарила нам эти невероятные эмоции! Спасибо всем болельщикам, кто поддерживал нас на каждой игре не смотря ни на что! 💪🏆☝🏆🔥🔥 #ТосноАвангард#КубокНашpic.twitter.com/c0WZdl8cKo — ФК ТОСНО (@fctosno) 9 мая 2018 г.

«Тосно» стал обладателем Кубка России, и это особенно удивительно, учитывая, что клубу в нынешнем году исполняется всего пять лет. И команда добилась успеха, несмотря на серьёзные финансовые проблемы и неясные перспективы в будущем. До сих пор непонятно, сможет ли коллектив из Ленинградской области выступить в еврокубках. Но пока в «Тосно» об этом не думают, ведь команде ещё предстоит отстоять место в РФПЛ.

По крайней мере за игроков «Тосно» можно искренне порадоваться, ведь для многих из них это первый титул в карьере. О Павле Погребняке такого сказать нельзя. Он завоевал множество титулов, но радовался успеху в Кубке как ребёнок и даже выскочил на поле на костылях.

Радостно и за молодого талантливого тренера Дмитрия Парфёнова, который вывел «Тосно» в Премьер-лигу, а теперь выиграл с командой Кубок России, имея весьма скромные кадровые возможности и оставшись после травмы Погребняка фактически без нападающих. Для него этот трофей стал первым в тренерской карьере.