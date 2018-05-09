Парфёнов о будущем «Тосно»: хотелось бы, чтобы победа в Кубке России помогла нам
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов после победы в финале Кубка России по футболу ответил на вопрос о будущем клуба.
«Хотелось бы, чтобы помогла победа. Мы живы. Нам футбольный бог даёт последний шанс», — приводит слова Парфёнова Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».
Ранее сообщалось, что «Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу.
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