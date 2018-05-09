Матч в День Победы, путёвка в Лигу Европы, клип о синем гараже: чем интересен финал Кубка России по футболу в Волгограде

В финальном матче Кубка России, который состоится 9 мая в Волгограде, встретятся курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области. Обе команды не числились в фаворитах, но добрались до решающего сражения и получили возможность впервые в своей истории выиграть престижный титул. Куряне в случае успеха смогут пробиться в групповой этап Лиги Европы, и это настоящий прорыв для команды из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В День Победы в Волгограде состоится самый необычный финальный матч в истории Кубка России. За трофей будут бороться команда, представляющая ФНЛ (второй по силе дивизион в стране), и клуб, который вскоре тоже может там оказаться, пойдя на понижение из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). На поле выйдут курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области.

В финале Кубка России болельщикам было бы привычнее увидеть борьбу клубов РФПЛ — всё-таки это второй по значимости турнир в России, и у представителей элиты намного больше возможностей для завоевания титула, чем у низкобюджетных провинциальных команд. И, конечно, ни «Авангард», ни «Тосно» не были фаворитами турнира.

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«Авангард» станет четвёртым клубом из первого дивизиона, дошедшим до финала Кубка России. Этот спортивный подвиг удавался грозненскому «Тереку» в 2004 году, подмосковным «Химкам» — в 2005-м и новосибирской «Сибири» — в 2010-м. При этом только команда из Чеченской Республики смогла в решающем матче одержать победу над «Крыльями Советов». «Химки» и «Сибирь» в своих встречах уступили российским грандам — ЦСКА и «Зениту».

Куряне с соперником подобного уровня уже встречались на более ранней стадии. В 1/16 финала «Авангард», к тому моменту вернувшийся в ФНЛ после значительного перерыва, обыграл на своём поле московских армейцев. Победный мяч с пенальти в дополнительное время забил Дмитрий Коробов, который также стал автором единственного гола в предшествующей игре с брянским «Динамо». Дальше курский клуб — порой уверенно, а иногда с большим трудом — обыграл «Тамбов», пермский «Амкар» и ярославский «Шинник» и пробился в финал.

При этом даже на уровне ФНЛ «Авангард» не является видной командой. Куряне занимают лишь 11-е место за тур до конца сезона в первом дивизионе. Однако они сильны командной игрой, так как многие футболисты хорошо знакомы друг с другом по игре за «Спартак-Нальчик», откуда пришли в начале сезона.

Привёл их за собой тренер Хасанби Биджиев. Кроме того, в «Авангарде» есть костяк футболистов, выступающих за клуб не один сезон. Среди них выделяется Денис Синяев — всю свою карьеру 33-летний полузащитник посвятил родной команде.

Турнирный путь «Тосно» в Кубке России был довольно простым вплоть до полуфинала. Команда из одноимённого ленинградского города играла только с клубами ФНЛ, которых в прошлом году переросла. Подопечные Дмитрия Парфёнова обыграли «Тюмень», томскую «Томь» и владивостокский клуб «Луч-Энергия», чтобы потом встретиться со «Спартаком». Четыре года назад «Тосно» уже играл с москвичами и добился сенсационной победы, обретя известность в футбольном сообществе. Вторая встреча команд в Кубке России тоже закончилась победой ленинградцев, только теперь привела их не в четвертьфинал, а на главный матч турнира.

Победа в Кубке России — это не только ценный приз и престижный титул, но и возможность сыграть в групповом этапе Лиги Европы, что для «Авангарда» и «Тосно» является пределом мечтаний: иной возможности попасть в еврокубки, привлечь к себе дополнительное внимание и забрать весомые призовые у них ещё долго не будет. Это обстоятельство дополнительно повышает мотивацию команд показать свой лучший футбол на стадионе «Волгоград Арена».

Правда, как стало известно за несколько дней до финала, у «Тосно» возможности выступить в Лиге Европы всё-таки не будет. Клуб не подал в срок документы, чтобы получить лицензию на участие в турнирах УЕФА. Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев. Также не факт, что лицензию получит и «Авангард» — клубам ФНЛ может быть непросто выполнить все требования, которые предъявляются УЕФА.

Например, у проводящих лицензию чиновников могут возникнуть вопросы к построенному в 1963 году и ни разу не подвергавшемуся реконструкции стадиону «Авангарда» «Трудовые резервы». Он состоит всего из двух центральных трибун, а сразу за воротами проходят оживлённые улицы, так что любой неточный удар может привезти к потере мяча и спровоцировать аварийную ситуацию на дороге.

Символом курского стадиона является синий гараж, который расположен прямо на территории и портит телекартинку. Долгое время фанаты гадали, почему это сооружение там остаётся и что находится внутри. Теперь, когда к курскому «Авангарду» приковано повышенное внимание, стало известно, что в гараже стоят газонокосилка и машина для разметки поля. Окружавшая постройку таинственность была обыграна в клипе курской рок-группы Eddie BUben, которая записала напутственную песню для «Авангарда» перед поездкой на финал Кубка России.

Если финалистам турнира путёвка в Лигу Европы так и не достанется, она перейдёт к шестой команде по итогам сезона в РФПЛ. Однако болельщики воспринимают возможность поехать в Европу лишь как приятное, но вовсе не обязательное дополнение к титулу.

Возможность выиграть трофей и вписать имя своего клуба в футбольную историю и так греет сердца футболистов и фанатов. Их, кстати, на «Волгоград Арену» придёт очень много — стадион чемпионата мира будет почти заполнен. Курский «Авангард» отправит на игру 15 автобусов со своими болельщиками, что станет самым массовым выездом в истории клуба.

Фаворитом финальной встречи будет «Тосно» — всё-таки это клуб из РФПЛ, за последний сезон набравшийся мастерства в играх с более статусными соперниками. За него точно не сыграют бывшие футболисты сборной России Владимир Быстров и Павел Погребняк, но есть шанс, что после травм восстановятся лидеры команды Евгений Чернов и Георгий Мелкадзе.

«Авангард» уступает «Тосно» и в наборе исполнителей, и в опыте, но если бы только это имело значение в футболе, то куряне не дошли бы до финала Кубка России.