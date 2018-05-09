Матч в День Победы, путёвка в Лигу Европы, клип о синем гараже: чем интересен финал Кубка России по футболу в Волгограде
- «Волгоград Арена»
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В День Победы в Волгограде состоится самый необычный финальный матч в истории Кубка России. За трофей будут бороться команда, представляющая ФНЛ (второй по силе дивизион в стране), и клуб, который вскоре тоже может там оказаться, пойдя на понижение из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). На поле выйдут курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области.
В финале Кубка России болельщикам было бы привычнее увидеть борьбу клубов РФПЛ — всё-таки это второй по значимости турнир в России, и у представителей элиты намного больше возможностей для завоевания титула, чем у низкобюджетных провинциальных команд. И, конечно, ни «Авангард», ни «Тосно» не были фаворитами турнира.
«Авангард» станет четвёртым клубом из первого дивизиона, дошедшим до финала Кубка России. Этот спортивный подвиг удавался грозненскому «Тереку» в 2004 году, подмосковным «Химкам» — в 2005-м и новосибирской «Сибири» — в 2010-м. При этом только команда из Чеченской Республики смогла в решающем матче одержать победу над «Крыльями Советов». «Химки» и «Сибирь» в своих встречах уступили российским грандам — ЦСКА и «Зениту».
Куряне с соперником подобного уровня уже встречались на более ранней стадии. В 1/16 финала «Авангард», к тому моменту вернувшийся в ФНЛ после значительного перерыва, обыграл на своём поле московских армейцев. Победный мяч с пенальти в дополнительное время забил Дмитрий Коробов, который также стал автором единственного гола в предшествующей игре с брянским «Динамо». Дальше курский клуб — порой уверенно, а иногда с большим трудом — обыграл «Тамбов», пермский «Амкар» и ярославский «Шинник» и пробился в финал.
При этом даже на уровне ФНЛ «Авангард» не является видной командой. Куряне занимают лишь 11-е место за тур до конца сезона в первом дивизионе. Однако они сильны командной игрой, так как многие футболисты хорошо знакомы друг с другом по игре за «Спартак-Нальчик», откуда пришли в начале сезона.
Привёл их за собой тренер Хасанби Биджиев. Кроме того, в «Авангарде» есть костяк футболистов, выступающих за клуб не один сезон. Среди них выделяется Денис Синяев — всю свою карьеру 33-летний полузащитник посвятил родной команде.
Турнирный путь «Тосно» в Кубке России был довольно простым вплоть до полуфинала. Команда из одноимённого ленинградского города играла только с клубами ФНЛ, которых в прошлом году переросла. Подопечные Дмитрия Парфёнова обыграли «Тюмень», томскую «Томь» и владивостокский клуб «Луч-Энергия», чтобы потом встретиться со «Спартаком». Четыре года назад «Тосно» уже играл с москвичами и добился сенсационной победы, обретя известность в футбольном сообществе. Вторая встреча команд в Кубке России тоже закончилась победой ленинградцев, только теперь привела их не в четвертьфинал, а на главный матч турнира.
Победа в Кубке России — это не только ценный приз и престижный титул, но и возможность сыграть в групповом этапе Лиги Европы, что для «Авангарда» и «Тосно» является пределом мечтаний: иной возможности попасть в еврокубки, привлечь к себе дополнительное внимание и забрать весомые призовые у них ещё долго не будет. Это обстоятельство дополнительно повышает мотивацию команд показать свой лучший футбол на стадионе «Волгоград Арена».
Правда, как стало известно за несколько дней до финала, у «Тосно» возможности выступить в Лиге Европы всё-таки не будет. Клуб не подал в срок документы, чтобы получить лицензию на участие в турнирах УЕФА. Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев. Также не факт, что лицензию получит и «Авангард» — клубам ФНЛ может быть непросто выполнить все требования, которые предъявляются УЕФА.
Например, у проводящих лицензию чиновников могут возникнуть вопросы к построенному в 1963 году и ни разу не подвергавшемуся реконструкции стадиону «Авангарда» «Трудовые резервы». Он состоит всего из двух центральных трибун, а сразу за воротами проходят оживлённые улицы, так что любой неточный удар может привезти к потере мяча и спровоцировать аварийную ситуацию на дороге.
Символом курского стадиона является синий гараж, который расположен прямо на территории и портит телекартинку. Долгое время фанаты гадали, почему это сооружение там остаётся и что находится внутри. Теперь, когда к курскому «Авангарду» приковано повышенное внимание, стало известно, что в гараже стоят газонокосилка и машина для разметки поля. Окружавшая постройку таинственность была обыграна в клипе курской рок-группы Eddie BUben, которая записала напутственную песню для «Авангарда» перед поездкой на финал Кубка России.
Если финалистам турнира путёвка в Лигу Европы так и не достанется, она перейдёт к шестой команде по итогам сезона в РФПЛ. Однако болельщики воспринимают возможность поехать в Европу лишь как приятное, но вовсе не обязательное дополнение к титулу.
Возможность выиграть трофей и вписать имя своего клуба в футбольную историю и так греет сердца футболистов и фанатов. Их, кстати, на «Волгоград Арену» придёт очень много — стадион чемпионата мира будет почти заполнен. Курский «Авангард» отправит на игру 15 автобусов со своими болельщиками, что станет самым массовым выездом в истории клуба.
Фаворитом финальной встречи будет «Тосно» — всё-таки это клуб из РФПЛ, за последний сезон набравшийся мастерства в играх с более статусными соперниками. За него точно не сыграют бывшие футболисты сборной России Владимир Быстров и Павел Погребняк, но есть шанс, что после травм восстановятся лидеры команды Евгений Чернов и Георгий Мелкадзе.
«Авангард» уступает «Тосно» и в наборе исполнителей, и в опыте, но если бы только это имело значение в футболе, то куряне не дошли бы до финала Кубка России.
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