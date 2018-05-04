Алаев: вопрос о получении «Тосно» лицензии УЕФА закрыт в силу определённого бездействия руководства клуба

Временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с лицензированием «Тосно» для участия в еврокубках.

«На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли. Всем клубам РФПЛ, включая «Тосно», график был направлен 22 января 2018 года, а также разъяснён на семинаре РФС по лицензированию 13 февраля», — приводит слова Алаева ТАСС.

Он отметил, что у «Тосно» нет возможности подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирования УЕФА.

«Таким образом, вопрос с рассмотрением документов клуба на лицензирование УЕФА закрыт в силу определённого бездействия руководства «Тосно». Возможно, для принятия такого решения клубом сыграло роль наличие повышенных по сравнению с лицензией РФС требований к клубам-соискателям для получения лицензии УЕФА», — добавил врио главы РФС.

Ранее В РФС сообщили, когда завершится процесс выдачи лицензий «Тосно» и «Авангарду».