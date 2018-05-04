Алаев: вопрос о получении «Тосно» лицензии УЕФА закрыт в силу определённого бездействия руководства клуба
«На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли. Всем клубам РФПЛ, включая «Тосно», график был направлен 22 января 2018 года, а также разъяснён на семинаре РФС по лицензированию 13 февраля», — приводит слова Алаева ТАСС.
Он отметил, что у «Тосно» нет возможности подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирования УЕФА.
«Таким образом, вопрос с рассмотрением документов клуба на лицензирование УЕФА закрыт в силу определённого бездействия руководства «Тосно». Возможно, для принятия такого решения клубом сыграло роль наличие повышенных по сравнению с лицензией РФС требований к клубам-соискателям для получения лицензии УЕФА», — добавил врио главы РФС.
Ранее В РФС сообщили, когда завершится процесс выдачи лицензий «Тосно» и «Авангарду».