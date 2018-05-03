Курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках

Курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе (РФС) для участия в еврокубках и не собирается отказываться от путёвки в Лигу Европы в случае победы в финале Кубка России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе курской команды Кирилла Лунина.

«В СМИ неправильная формулировка, что мы якобы будем проходить лицензирование напрямую в УЕФА. Мы проходим лицензирование через РФС, процесс уже начали. Мы начали этот процесс заранее, чтобы к моменту финала Кубка, если выиграем его, уже знать, что необходимо улучшить», — сказал Лунин.

Он отметил, что процесс лицензирования для «Авангарда» является упрощённым.

«В еврокубках участвуют команды с Фарерских островов, из небольших стран, у которых по инфраструктуре всё ненамного лучше, чем у «Авангарда». Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти лицензирование», — добавил Лунин.

«Авангард» сыграет в финале Кубка России с «Тосно» из Ленинградской области 9 мая на стадионе в Волгограде.

Ранее сообщалось, что «Авангард» будет проходить лицензирование для участия в Лиге Европы в особом порядке.