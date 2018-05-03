СМИ: «Авангард» будет проходить лицензирование для участия в Лиге Европы в особом порядке

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Авангард» будет проходить процедуру лицензирования для участия в следующем розыгрыше Лиги Европы в особом порядке — не в Российском футбольном союзе (РФС), как это обычно принято, а непосредственно в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник со знанием ситуации.

Отмечается, что УЕФА имеет право вмешаться в лицензирование клубов в экстренных условиях, к которым относится в том числе и выход представителя ФНЛ в финал Кубка России по футболу.

В случае победы над «Тосно» в решающем поединке Кубка России, который состоится 9 мая в Волгограде, «Авангард» получит путёвку в групповой раунд следующего розыгрыша Лиги Европы.

Ранее в «Тосно» прокомментировали информацию о том, что победитель Кубка России по футболу может быть не допущен до участия в следующем розыгрыше Лиги Европы.