В «Тосно» прокомментировали информацию о возможном недопуске победителя Кубка России до участия в ЛЕ

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Генеральный директор клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию о том, что победитель Кубка России, будь то коллектив из Ленинградской области или курский «Авангард», может быть не допущен до участия в Лиге Европы в сезоне 2018/2019.

«В еврокубках должны играть те, кто это право заслужил. Почему команды, которые так хотят играть в еврокубках, не играют в финале Кубка России? Даже если команда первой лиги выиграет, если «Тосно» выиграет, они должны играть в Европе. Это спортивный принцип. Почему надо из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы? Тем более всё решаемо. Долги ведь у нас небольшие, там смешная сумма. Хотя если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся. Мы не сдаёмся», — цитирует функционера «Чемпионат».

По словам Матюшенко, «Тосно» для начала необходимо завоевать Кубок России, и только затем приступать к решению вопроса об участии в Лиге Европы.

«Курск же тоже находится в такой же ситуации. Не собираюсь никого критиковать и оспаривать решения. Просто считаю, что это неправильно. Надо, наоборот, командам помогать, чтобы они играли в Европе. Люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота ушло, чтобы попасть в финал», — добавил он.

Ранее сообщалось, что победитель Кубка России может быть не допущен до участия в следующем розыгрыше Лиги Европы.

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