СМИ: Победитель Кубка России по футболу может не попасть в Лигу Европы

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Команда, которая одержит победу в Кубке России по футболу сезона-2017/18, может быть не допущена к участию в Лиге Европы.

Как сообщает «Чемпионат», победитель пары «Тосно» — «Авангард» не будет допущен в еврокубки, а место в групповом этапе Лиги Европы достанется команде из РФПЛ, занявшей по итогам сезона шестое место.

Отмечается, что это может произойти из-за проблем с лицензированием на участие в еврокубках.

УЕФА на год отстранил «Панатинаикос» от еврокубков.

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