Отставка за два часа до матча: Манчини уволен из «Зенита» перед игрой со «СКА-Хабаровском» в последнем туре РФПЛ

Контракт с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини будет расторгнут 14 мая. Об этом в клубе заявили перед игрой заключительного тура чемпионата России по футболу со «СКА-Хабаровском». Итальянский специалист проработал в петербургской команде один сезон и не добился каких-либо значимых успехов, кроме попадания в Лигу Европы. Среди возможных преемников Манчини называют, в частности, главного тренера «Уфы» Сергея Семака, руководителя «Наполи» Маурицио Сарри и наставника тульского «Арсенала» Миодрага Божовича.

Всего за два часа до начала заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Роберто Манчини. Итальянский специалист покинет клуб 14 мая, домашний матч со «СКА-Хабаровском» станет для него последним в качестве наставника сине-бело-голубых. Соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон без выплаты компенсаций.

Итальянская пресса ещё несколько дней назад сообщала о том, что Манчини покинет клуб и возглавит сборную Италии, которая с ноября прошлого года не имеет главного тренера на постоянной основе. В «Зените» эту информацию косвенно подтверждали и вслух говорили о том, что у клуба уже есть кандидаты на роль преемника Манчини.

«Руководство футбольного клуба «Зенит» действительно имеет список из пяти потенциальных новых тренеров и рассматривает его, но конкретные фамилии из короткого списка мы пока не называем. Надо немного подождать», — говорил «Чемпионату» пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Позднее он уточнил, что бывшего наставника клуба и сборной России Дика Адвоката среди кандидатов нет, а в список входят также российские специалисты. С 2009 года «Зенитом» руководили только иностранные тренеры, последним российским наставником команды был Анатолий Давыдов, с которым клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России.

Среди возможных преемников Манчини называются нынешний главный тренер «Уфы» Сергей Семак, входивший раньше в тренерский штаб «Зенита», недавний наставник «Торино» Синиша Михайлович, главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович, нынешний руководитель «Наполи» Маурицио Сарри и оставшийся без работы после увольнения из «Баварии» Карло Анчелотти.

Манчини проработал в «Зените» один сезон и не добился каких-либо значимых успехов, хотя в первое время казалось, что они не заставят себя ждать. Петербургский клуб на протяжении 11 туров лидировал в чемпионате России и уверенно выиграл групповой этап Лиги Европы. Однако ещё осенью «Зенит» потерял много очков в борьбе с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком», и положение команды в РФПЛ пошатнулось. После зимнего перерыва петербуржцы одержали всего три победы в десяти матчах чемпионата России и вылетели из Лиги Европы, уступив в 1/8 финала «Лейпцигу».

Перед 30-м туром «Зенит» расположился на пятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги, которое даёт возможность сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы (это стало возможным из-за отсутствия лицензии у обладателя Кубка России «Тосно»). У команды ещё остаётся небольшой шанс подняться на строчку выше и пробиться в групповой этап еврокубков. Но для этого петербуржцам надо не только достойно проводить Манчини и обыграть «СКА-Хабаровск», но и ждать поражения «Краснодара» от «Рубина».

Причин, по которым у Манчини не получилось добиться успехов с «Зенитом», можно выделить несколько. Итальянскому специалисту откровенно не везло с травмами ведущих игроков команды — в решающие моменты клуб не мог рассчитывать на заново раскрывшегося Александра Кокорина, основного защитника Эмануэля Мамману, прогрессирующего Далера Кузяева и основного вратаря Андрея Лунёва.

Также клубом были допущены ошибки в трансферной политике, причём «Зенит» не только приглашал игроков, которые не усилили состав, но и отпускал футболистов, которые потом сами же лишали команду турнирных очков. Символами трансферного провала «Зенита» и Манчини стали голы Олега Шатова и Артёма Дзюбы в ворота родной команды, которые они оформили в пользу арендовавших их «Краснодара» и «Арсенала». Усилил «Рубин» и покинувший зимой «Зенит» Кристиан Нобоа.

За агрессивной летней трансферной кампанией, благодаря которой «Зенит» Манчини некоторое время шёл лидером РФПЛ, последовала неудачная зимняя закупка. Купленный у «Тосно» форвард Антон Заболотный так и не забил ни одного мяча в официальных матчах. Приобретённые у «Рубина» Магомед Оздоев и Эльвир Набиуллин превратились в игроков запаса. В то время, когда «Зениту» нужно было совершить последний рывок и выиграть одну из трёх путёвок в Лигу чемпионов, команда продолжала опираться на аргентинский корпус, существенно сдавший во второй половине сезона.

Несмотря на то, что «Зенит» обладает одним из самых больших бюджетов в РФПЛ и владеет правами на множество игроков сборной России, команда не будет участвовать в Лиге чемпионов на протяжении трёх сезонов подряд. Вывести петербуржцев в главный европейский турнир не удавалось ни Андре Виллашу-Боашу в его последний год работы с клубом, ни Мирче Луческу, ни Роберто Манчини. С 2016 года «Зенит» не выигрывал ни одного национального трофея. Перед новым главным тренером команды будет поставлена задача прервать эту чёрную серию, созданную предшественниками.