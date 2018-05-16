Фанаты «Марселя» забросали поле стадиона в Лионе фаерами перед финалом Лиги Европы с «Атлетико»

Короткая ссылка
Болельщики французского «Марселя» разожгли фаеры и начали забрасывать ими поле стадиона «Стад де Люмьер» в Лионе перед началом матча с мадридским «Атлетико» в финале Лиги Европы.
Фанаты «Марселя» забросали поле стадиона в Лионе фаерами перед финалом Лиги Европы с «Атлетико»

    Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.

    Акция фанатов не помешала проведению матча. Арбитр встречи Бьорн Куйперс дал стартовый свисток без задержек.

    • пиротехника

    Ранее были объявлены стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на финал Лиги Европы.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Футбол
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Агрегатор новостей 24СМИ
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных