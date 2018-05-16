Фанаты «Марселя» забросали поле стадиона в Лионе фаерами перед финалом Лиги Европы с «Атлетико»

Болельщики французского «Марселя» разожгли фаеры и начали забрасывать ими поле стадиона «Стад де Люмьер» в Лионе перед началом матча с мадридским «Атлетико» в финале Лиги Европы.

Об этом сообщает корреспондент RT с места событий. Акция фанатов не помешала проведению матча. Арбитр встречи Бьорн Куйперс дал стартовый свисток без задержек. пиротехника Ранее были объявлены стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на финал Лиги Европы.