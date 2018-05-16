Фанаты «Марселя» забросали поле стадиона в Лионе фаерами перед финалом Лиги Европы с «Атлетико»
Болельщики французского «Марселя» разожгли фаеры и начали забрасывать ими поле стадиона «Стад де Люмьер» в Лионе перед началом матча с мадридским «Атлетико» в финале Лиги Европы.
Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.
Акция фанатов не помешала проведению матча. Арбитр встречи Бьорн Куйперс дал стартовый свисток без задержек.
- пиротехника
Ранее были объявлены стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на финал Лиги Европы.
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