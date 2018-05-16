Объявлены стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на финал Лиги Европы

Мадридский «Атлетико» и французский «Марсель» определились со стартовыми составами на финальный матч Лиги Европы, который начнётся в 21:45 мск на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе.

Reuters

В составе «матрасников» на поле выйдут Ян Облак, Шиме Врсалько, Хосе-Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес, Анхель Корреа, Сауль, Габи, Коке, Диего Коста и Антуан Гризманн. «Марсель» будет представлен следующими игроками: Стив Манданда, Жордан Амави, Адиль Рами, Морган Сансон, Лукас Окампос, Флорьян Товен, Луис Густаво, Андре-Франк Ангисса, Димитри Пайет, Валер Жермен и Буна Сарр. 📋 Marseille v Atlético ✅#UELfinal#OMAtletipic.twitter.com/LNNGk86NcG — #UELfinal (@EuropaLeague) 16 мая 2018 г. Как ранее заявил Руди Гарсия, он рад, что «Марсель» будет играть только один матч с «Атлетико».