Объявлены стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на финал Лиги Европы

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Мадридский «Атлетико» и французский «Марсель» определились со стартовыми составами на финальный матч Лиги Европы, который начнётся в 21:45 мск на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе.
Объявлены стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на финал Лиги Европы
  • Reuters

В составе «матрасников» на поле выйдут Ян Облак, Шиме Врсалько, Хосе-Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес, Анхель Корреа, Сауль, Габи, Коке, Диего Коста и Антуан Гризманн.

«Марсель» будет представлен следующими игроками: Стив Манданда, Жордан Амави, Адиль Рами, Морган Сансон, Лукас Окампос, Флорьян Товен, Луис Густаво, Андре-Франк Ангисса, Димитри Пайет, Валер Жермен и Буна Сарр.

Как ранее заявил Руди Гарсия, он рад, что «Марсель» будет играть только один матч с «Атлетико».

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