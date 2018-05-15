Гарсия: хорошо, что «Марсель» будет играть один матч с «Атлетико»

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Главный тренер французского «Марселя» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча с мадридским «Атлетико» в финале Лиги Европы.

«Марсель» 25 лет назад стал первым французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов, и у нас есть ещё один шанс войти в историю, завоевав трофей Лиги Европы», — приводит слова Гарсии ТАСС.

Он отметил, что «Марселю» будет непросто это сделать, поскольку «Атлетико» имеет лучшие показатели игры в защите.

«Однако их атака ничуть не хуже. Возможно, для нас хорошо, что мы будем играть один матч с ними, потому что в одном матче возможно всё», — добавил специалист.

Финал Лиги Европы «Атлетико» — «Марсель» состоится 16 мая в Лионе. Начало — в 21:45 мск.

Ранее Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Марселем» в финале Лиги Европы.

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