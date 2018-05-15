Симеоне о финале Лиги Европы: опыт в таких матчах важен, но он играет не решающую роль

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Марселем» в финале Лиги Европы.

«Завтра у нас будет новый финал, игрокам придётся отдать много эмоций на поле, но главное — им нужно много терпеть и ждать своих моментов», — приводит слова Симеоне ТАСС.

Он отметил, что «Марсель» — хорошая команда, которая умеет контролировать мяч.

«Опыт в таких матчах важен, но он играет не решающую роль. Мы должны понимать, что завтра нам будет противостоять новый соперник, и настраиваться на него соответствующим образом», — добавил специалист.

Финал Лиги Европы «Атлетико» — «Марсель» состоится 16 мая в Лионе. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что УЕФА отклонил апелляцию «Атлетико» на дисквалификацию Симеоне.