УЕФА отклонил апелляцию «Атлетико» на дисквалификацию Симеоне

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию мадридского «Атлетико» на четырёхматчевую дисквалификацию главного тренера команды Диего Симеоне.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что, поскольку Симеоне не присутствовал на скамейке запасных во время ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», ему остаётся пропустить ещё три еврокубковые встречи.

Таким образом, Симеоне пропустит финальный матч «Атлетико» с «Марселем» в Лиге Европы, который состоится 16 мая в Лионе.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении Джанлуиджи Буффона по итогам ответного матча Лиги чемпионов с «Реалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных