УЕФА отклонил апелляцию «Атлетико» на дисквалификацию Симеоне
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что, поскольку Симеоне не присутствовал на скамейке запасных во время ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», ему остаётся пропустить ещё три еврокубковые встречи.
Таким образом, Симеоне пропустит финальный матч «Атлетико» с «Марселем» в Лиге Европы, который состоится 16 мая в Лионе.
Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении Джанлуиджи Буффона по итогам ответного матча Лиги чемпионов с «Реалом».