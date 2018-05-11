УЕФА открыл дело в отношении Буффона по итогам ответного матча ЛЧ с «Реалом»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении голкипера и капитана туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, предметом расследования станут полученная в концовке игры прямая красная карточка, а также поведение 40-летнего вратаря.

Дело будет рассмотрено дисциплинарной комиссией УЕФА 31 мая.

Ранее сообщалось, что британская полиция предоставила защиту арбитру матча ЛЧ «Реал» — «Ювентус» Майклу Оливеру.

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