УЕФА открыл дело в отношении Буффона по итогам ответного матча ЛЧ с «Реалом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении голкипера и капитана туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, предметом расследования станут полученная в концовке игры прямая красная карточка, а также поведение 40-летнего вратаря. Дело будет рассмотрено дисциплинарной комиссией УЕФА 31 мая. Ранее сообщалось, что британская полиция предоставила защиту арбитру матча ЛЧ «Реал» — «Ювентус» Майклу Оливеру.