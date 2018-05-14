«Фантастический результат»: как ЦСКА добивается успеха без денег на трансферы и с возрастными игроками в защите

Московский ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России по футболу одержал победу над «Анжи», завоевал серебряные медали первенства и в шестой раз подряд пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При этом за последние три года клуб приобрёл лишь одного футболиста, а в центре обороны армейцев до сих пор играют ветераны Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. RT объясняет феномен успеха красно-синих и рассказывает, как изменится команда летом.

Победа вопреки всему

После окончания матча с «Анжи» футболисты ЦСКА ещё долго не уходили с поля. Игроки благодарили болельщиков за поддержку и поздравляли друг друга с успешным завершением сезона. Завоевание серебра вкупе с местом в групповом этапе Лиги чемпионов стало для команды более чем положительным результатом. Тем более в основном раунде главного еврокубка армейцы сыграют в шестой раз подряд.

А ведь перед началом сезона многие сомневались, что ЦСКА в очередной раз финиширует в тройке. Летом болельщики команды ждали жизненно необходимых трансферов, но их так и не произошло. Несмотря на это, команда сумела преодолеть два квалификационных раунда ЛЧ и пробилась в групповой этап главного еврокубка.

Однако игра на три фронта (учитывая Кубок России) далась весьма ограниченной обойме футболистов ЦСКА крайне непросто. В промежутке с 11-го по 16-й туры армейцы одержали в чемпионате лишь одну победу, а на зимний перерыв вовсе ушли пятыми. Казалось, весной команду ждут огромные сложности.

При этом ЦСКА испытывал колоссальные проблемы в нападении. Фёдор Чалов, ярко игравший по весне, долго не мог забить и, в конце концов, оказался на скамейке запасных. Аарон Оланаре также никак себя не проявлял и проиграл конкуренцию даже другому молодому нападающему Тимуру Жамалетдинову. Тот забил «Бенфике» в Лиге чемпионов, «Амкару» в РФПЛ, но на этом остановился.

Чудеса от Гончаренко

Здесь необходимо сказать пару добрых слов о Викторе Гончаренко. В отличие от того же Роберто Манчини он не стал жаловаться на скупость руководства клуба, которое не купило ему других форвардов, а отправил в атаку номинального опорника Понтуса Вернблума, который начинал карьеру именно на позиции нападающего. Швед быстро вспомнил навыки игры на острие и в результате стал вторым бомбардиром команды в завершившемся сезоне с восемью голами. Больше него забил только Витиньо — 12.

Но Вернблум — не единственный человек, который благодаря Гончаренко раскрылся на новой позиции, либо добился стремительного прогресса на прежней. Яркий тому пример — Георгий Щенников. Прежде он считался не более чем добротным защитником, который способен отобрать мяч, но следующим касанием выносит его вперёд или в аут.

Гончаренко же сделал из Георгия современного флангового футболиста, который успевает не только отработать в обороне, но и регулярно подключается к атакам. Шутка ли, но Щенников, которому на то, чтобы забить первый мяч в карьере понадобилось 107 матчей или шесть лет, в завершившемся сезоне отличился пять раз.

Тот же Витиньо под руководством Гончаренко превратился из скромного бразильского юноши в настоящего лидера команды. Он не только, как уже говорилось, стал лучшим бомбардиром ЦСКА, но и забил решающий мяч, который сделал армейцев серебряными призёрами.

Также тренерский штаб продолжил активно подтягивать к основе молодёжь, так как другого выхода просто не было. Александр Головин в 21 год стал футболистом, определяющим игру команды. Не исключено, что уже летом полузащитник отправится в серьёзный европейский клуб.

Раскрылся Константин Кучаев, которого Гончаренко использовал как на флангах, так и в центре поля. К сожалению, в самой концовке сезона 20-летний уроженец Рязани получил тяжелую травму колена. Если бы не она, не исключено, что мы бы увидели Кучаева в расширенном составе сборной России на чемпионат мира.

Зато оказался в нём Чалов. По осени Фёдор захандрил и долго не мог забить. Специалисты и болельщики мгновенно поставили молодому форварду диагноз «синдром второго сезона». Однако весной нападающий почувствовал себя лучше. В апреле-мае Чалов забил за ЦСКА во всех турнирах семь мячей, в том числе поразил ворота лондонского «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы. Как итог — Фёдор удостоился внимания Станислава Черчесова и в 20 лет может сыграть на домашнем ЧМ.

Но особых слов благодарности заслуживает в свой адрес старая гвардия ЦСКА, те люди, которые олицетворяют собой «золотую эпоху» клуба: братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев. Возрастным защитникам армейцев порой приходилось очень сложно, но они продолжали сражаться на поле до последнего. Алексей на обледенелом поле в Хабаровске даже получил перелом ноги, но сумел восстановиться к матчам плей-офф Лиги Европы.

Успешное выступление ЦСКА в еврокубках — это отдельный разговор. Несколько лет не приобретая футболистов, с тремя центральными защитниками, совокупный возраст которых сильно превышает сто лет и большим количеством молодых футболистов, армейцы сначала до конца боролись за попадание в плей-офф Лиги чемпионов, а затем пробились в восьмёрку сильнейших команд Лиги Европы. При этом остановить российскую команду смог только «Арсенал». Те же «Спартак» и «Зенит», только летом потративший на усиление состава более 80 миллионов евро, показали куда худший результат.

«Нам необходимо обновление»

Однако летом команду, так или иначе, ждёт серьёзное обновление. После матча с «Анжи» Гончаренко признался, что Вернблум и Георги Миланов отказались подписывать новые контракты с клубом и покинут ЦСКА. Если болгарина сложно назвать ключевым футболистом для армейцев, то Вернблум был настоящим сердцем и душой команды. Известный своим жёстким стилем игры, швед проделывал огромный объём работы в центре поля. А когда команде потребовался забивной нападающий, он отправился вперёд и принялся забивать.

Впрочем, на этом потери ЦСКА, наверняка, не закончатся. Подходят к концу соглашения у Щенникова и Бибраса Натхо. Головиным по слухам интересуется целый ряд европейских клубов. Но самая больная тема — центр обороны. У Игнашевича и братьев Березуцких соглашения также действуют до 30 июня текущего года, и решение по их пролонгации пока не принято.

«Разговариваем с братьями, с Игнашевичем и с другими футболистами. Понимаем, что тот костяк, который был на протяжении этих 15 лет, наверное, распадётся», — посетовал Гончаренко.

Сергей, вероятно, карьеру всё-таки завершит, об этом говорил и президент клуба Евгений Гинер. При этом он отмечал, что Березуцких попробует уговорить остаться в команде хотя бы ещё на один сезон.

ЦСКА ждут серьёзные перемены. Во многом уходит «золотая эпоха» армейцев. Вопрос, будет ли окрашена в этот цвет следующая. Очевидно, что команде необходима свежая кровь, и продолжать добиваться успеха в режиме жёсткой экономии будет практически невозможно. За последние три года ЦСКА совершил лишь один платный трансфер — зимой стан армейцев пополнил молодой хорват Кристиян Бистрович, за которого клуб заплатил 500 тысяч евро.

Гончаренко на пресс-конференции обнадёжил болельщиков и признался, что ЦСКА следит за многими игроками.

«Второе место — это для нас просто фантастический результат. Благодаря выходу в групповой этап Лиги чемпионов у нас будет больше возможностей, больше вариантов для усиления состава. Надеемся, придут классные игроки. Тем более, у нас есть на примете очень качественные футболисты. Если удастся их приобрести, будем рады. Нам нужно обновление, нужны свежие игроки, чтобы оставаться на плаву», — отметил Гончаренко.

Пока же остаётся ждать прогресса от молодых футболистов, в том числе от Бистровича. Первые полгода в ЦСКА для него получились неоднозначными, но в ответном матче с «Арсеналом» хорват в свои 20 лет смотрелся очень неплохо. Возможно, в будущем он сумеет заменить Вернблума в центре поля.

Плюс, летом вернётся из аренды целый ряд футболистов, среди которых Сергей Ткачёв, Аарон Оланаре и Никита Чернов. Последний практически наверняка будет наигрываться тренерским штабом в центре обороны. Попытается закрепиться в основе армейцев и Ткачёв, который провёл очень сильный сезон в тульском «Арсенале».