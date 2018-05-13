В ЦСКА сообщили, что Вернблум и Миланов покинут клуб по окончании сезона

Полузащитники Понтус Вернблум и Георгий Миланов покинут состав ЦСКА по окончании сезона-2017/18.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

31-летний Вернблум защищал цвета московского коллектива с января 2012 года и помог ЦСКА трижды выиграть чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

26-летний Миланов, в свою очередь, подписал контракт с армейцами перед началом сезона-2013/14 и один раз стал чемпионом России.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что его подопечные добились фантастического результата в сезоне-2017/18.