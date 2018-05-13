Гончаренко: ЦСКА добился фантастического результата

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги сезона-2017/18.

ЦСКА занял второе место в чемпионате России, стал третьим в групповом этапе Лиги чемпионов, после чего дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы.

«Не могу предъявлять претензии. Сезон надо оценивать в целом. Ну а то, что мы в четвертьфинале Лиги Европы и опять вышли в Лигу чемпионов, — большое спасибо команде. Фантастический результат. Нас было мало, но мы были сплочёнными», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в последнем туре РФПЛ сезона-2017/18 победил «Анжи» и стал серебряным призёром чемпионата России по футболу.