ЦСКА победил «Анжи» и стал серебряным призёром чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе ЦСКА отличились Ахмед Муса (9-я минута) и Витиньо (61-я).
У «Анжи» единственный мяч забил Арсен Хубулов (33-я минута).
Благодаря собственной победе и поражению «Спартака» в матче с «Динамо» ЦСКА занял второе место в чемпионате России и получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. «Анжи», заняв 14-ю позицию, сыграет с красноярским «Енисеем» за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что полузащитники московского ЦСКА швед Понтус Вернблум и болгарин Георги Миланов покинут клуб по окончании нынешнего сезона.