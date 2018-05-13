ЦСКА победил «Анжи» и стал серебряным призёром чемпионата России по футболу

Московский ЦСКА победил махачкалинский «Анжи» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе ЦСКА отличились Ахмед Муса (9-я минута) и Витиньо (61-я).

У «Анжи» единственный мяч забил Арсен Хубулов (33-я минута).

Благодаря собственной победе и поражению «Спартака» в матче с «Динамо» ЦСКА занял второе место в чемпионате России и получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. «Анжи», заняв 14-ю позицию, сыграет с красноярским «Енисеем» за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что полузащитники московского ЦСКА швед Понтус Вернблум и болгарин Георги Миланов покинут клуб по окончании нынешнего сезона.