ЦСКА победил «Анжи» и стал серебряным призёром чемпионата России по футболу

Короткая ссылка
Московский ЦСКА победил махачкалинский «Анжи» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе ЦСКА отличились Ахмед Муса (9-я минута) и Витиньо (61-я).

У «Анжи» единственный мяч забил Арсен Хубулов (33-я минута).

Благодаря собственной победе и поражению «Спартака» в матче с «Динамо» ЦСКА занял второе место в чемпионате России и получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. «Анжи», заняв 14-ю позицию, сыграет с красноярским «Енисеем» за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что полузащитники московского ЦСКА швед Понтус Вернблум и болгарин Георги Миланов покинут клуб по окончании нынешнего сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных