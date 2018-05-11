СМИ: Футболисты Вернблум и Миланов покинут ЦСКА по окончании сезона

Полузащитники московского ЦСКА швед Понтус Вернблум и болгарин Георги Миланов покинут клуб по окончании нынешнего сезона.

Вернблум уже покинул расположение команды, сообщает «Матч ТВ». Травма не позволит шведу принять участие в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с махачкалинским «Анжи».

Армейский клуб не станет продлевать контракты с Вернблумом и Милановым. Действующие соглашения футболистов заканчиваются после окончания сезона-2017/18.

Ранее СМИ сообщали, что руководство московского ЦСКА в ближайшее время проинформирует некоторых футболистов команды о том, что им будут предложены новые контракты на пониженных финансовых условиях.