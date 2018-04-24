Гинер рассказал, кто из нынешних защитников ЦСКА может завершить карьеру по окончании сезона

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, кто из нынешних защитников команды может завершить карьеру по окончании сезона.

«Вчера общались с братьями Березуцкими. Вася и Лёша считают, что пора заканчивать, всё-таки уже много времени провели в команде. Надеюсь, что они останутся ещё на один год. Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Что касается Серёжи Игнашевича, то ему уже тяжеловато. Думаю, это последний сезон», — приводит слова Гинера Sport24.

38-летний Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года. Братья Алексей и Василий Березуцкие, которым в этом году исполнится по 36 лет, играют за ЦСКА с 2002 и 2001 годов соответственно.

Ранее Гинер выразил уверенность в скорой отмене лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге.

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